Elle présente un chaton à son chat bien plus âgé, leur réaction lui fait fondre le cœur (vidéo)

Présenter un 2e chat à celui que l’on a déjà, cela se prépare dument. On ne peut jamais être certain de la réaction de l’un comme de l’autre. Si les présentations ne sont pas faites correctement et en cas d’incompatibilité d’humeur, la rencontre peut vite très mal tourner. Fort heureusement, ce n’est pas ce qui s’est produit avec les 2 félins dont il est question ici.

C'est, en effet, ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo postée sur le compte TikTok « @_oliver__the__cat_ » et totalisant plus de 303 000 vues. On y voit Oliver, le chat adulte à la belle robe grise, en compagnie du nouveau membre de la famille, tous 2 tranquillement allongés sur une table.



L’aîné est totalement détendu tandis que le chaton, au pelage gris également, lui lèche tendrement la tête. Leur maîtresse, qui avait quelques appréhensions avant de les faire se rencontrer, a ainsi vite pu comprendre qu’elle n’avait aucune raison de s’inquiéter de leur entente ; celle-ci est tout simplement parfaite.

Voici la vidéo :

Quelques conseils pour que les présentations se déroulent au mieux

La plupart des experts rappellent qu’il est important de procéder graduellement et d’être patient lorsqu’on adopte un chaton et que l’on a déjà un chat adulte.

Faire cohabiter un chat avec un jeune félin, cela passe tout d’abord par un contact olfactif. L’objectif est que chacun des animaux soit familiarisé avec l’odeur de l’autre en proposant, par exemple, à l’aîné la caisse de transport du chaton (vide) à renifler.

Les chats peuvent ensuite se voir, mais à distance, sans contact physique. Ce n’est qu’une fois que l’on a constaté qu’ils sont tous 2 suffisamment calmes qu’il est possible de les laisser se rencontrer. Chacun doit pouvoir fuir à tout moment s’il en éprouve le besoin (vers l’arbre à chat, un endroit en hauteur, un abri…), mais il faut bien penser à fermer les issues afin de prévenir tout risque de fugue.