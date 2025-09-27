Elle ne possède pas de chat, mais en trouve un squattant son lit sans la moindre gêne en rentrant chez elle

Elle n’est pas chez elle, mais elle agit comme si c’était le cas… Une chatte au caractère bien trempé a décidé de s’installer là où bon lui semble, au grand étonnement d’une habitante. Cette dernière a découvert l’intruse à vibrisses confortablement couchée sur son lit, comme si la maison lui appartenait. Un comportement inattendu, mais ô combien attendrissant, qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

Une utilisatrice de Reddit se faisant appeler “galaxyseal” et vivant en Irlande explique qu’elle n’a pas de chat, mais s’est récemment fait une nouvelle amie féline qui s’est, en quelque sorte, imposée à elle. Elle a partagé son histoire sur le réseau social le 6 septembre 2025, et cette dernière est relayée par Newsweek .

Les 2 clichés qu’elle a postés montrent la chatte à la robe calico tranquillement couchée dans les draps d’un lit qui n’est pas le sien.



galaxyseal / Reddit

“Cette chatte est entrée par effraction dans ma maison et a eu l'audace de dormir sur MON lit”, peut-on, en effet, lire dans la publication. “Cette chatte n'est pas la mienne, mais elle adore venir nous rendre visite à la maison, a ajouté galaxyseal. J'ai remarqué que la fenêtre du salon était grande ouverte et, en montant, je l'ai trouvée comme ça sur mon lit.“

L’auteure du post précise que la minette vit dans le quartier et qu’elle s’invite souvent chez des voisins. Les habitants la croisent régulièrement chez eux ou dans la rue depuis 9 ou 10 mois.

“C'est maintenant son lit”

La scène a amusé et attendri de nombreux internautes. “C'est maintenant son lit. Elle a officiellement emménagé et est votre nouvelle propriétaire”, a ainsi commenté l’un d’eux, “The_power_of_a_prune”. “Mon chat maintenant adopté a fait pratiquement la même chose, et je suis contente qu'il l'ait fait. Je me suis réveillée en le trouvant recroquevillé à mes pieds, et j'ai alors su qu'il devait rentrer à la maison avec moi. Je l'ai fait voler sur 2500 km pour le ramener à la maison”, a raconté, quant à elle, “0siris_13”.

A lire aussi : Depuis que sa propriétaire est célibataire, une chatte accro à l'eau adopte un comportement intrigant à son égard (vidéo)



galaxyseal / Reddit

Espérons que la chatte ayant fait sa sieste chez galaxyseal finira par trouver un foyer pour toujours, elle aussi.