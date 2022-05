Elle entend quelque chose "miauler" sous le capot de sa voiture de sport et appelle immédiatement les pompiers

Lorsqu’il fait froid, les chats frileux ont tendance à chercher à se réchauffer. Et quel meilleur endroit que le compartiment à moteur encore chaud d’un véhicule ? Une chatonne a tenté l’expérience, laissant la propriétaire de la voiture stupéfaite.

Le 18 avril 2022, les pompiers d'Opelika, dans l’État de l’Alabama aux États-Unis, ont été appelés par une femme quelque peu surprise d’entendre le moteur de sa Dodge orange miauler. Bob Parsons, chef de brigade, et son équipe se déplacent donc pour résoudre ce mystère, qui n’en est pas vraiment un pour eux.

En effet, ils sont habitués à ce genre de situation. Les chats et les chatons, bien qu’ils aiment vadrouiller, apprécient également particulièrement la chaleur et les cachettes. Ils s’engouffrent donc parfois dans le compartiment du moteur de véhicules encore chaud et profitent d’un moment paisible à l’abri des regards. Un comportement compréhensible, mais qui peut s’avérer dangereux si le propriétaire de la voiture décide de repartir sans crier gare.

Bob Parsons conseille donc aux conducteurs de taper sur l’aile de leur voiture avant de démarrer, pour les effrayer.

Opelika Fire Department / Facebook

20 minutes avant que la chatonne ne se décide à sortir

Bob a très vite localisé le petit animal à fourrure. Cependant, lui et ses compères ont dû faire preuve de patience. Bob explique : « Ce n'était pas qu'elle était vraiment coincée. Elle avait juste peur et se cachait dans un petit vide derrière le radiateur ».

Puisque la petite ne courait aucun danger, ses sauveurs ont décidé de simplement se positionner au-dessus et en dessous du moteur et de l’inciter avec douceur à sortir. Bob Parsons confirme à DailyPaws : « Nous avons juste encouragé le minou à venir vers nous ».

Après 20 minutes, la chatonne désormais en confiance et moins anxieuse a montré le bout de son museau. « C'est moi qui ai eu la chance de l'attraper », a fièrement déclaré Bob Parsons.

Opelika Fire Department / Facebook



La jeune chatte est sortie indemne et a été prise en charge par la Lee County Humane Society. Elle sera prochainement prête à être adoptée, dans un foyer douillet et bien chauffé.

Opelika Fire Department / Facebook