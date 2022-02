Elle adopte un chaton, puis retourne au refuge récupérer sa mère qui attend depuis 6 mois

© Allison Crowe

Queenie avait donné naissance et élevé 8 merveilleux chatons, qui ont tous été adoptés par la suite. La chatte était la plus ancienne résidente du refuge et voyait ses congénères rejoindre leurs nouvelles familles les uns après les autres, attendant d’avoir cette chance elle aussi. Son vœu a été exaucé juste à temps pour Noël.

Une chatte errante appelée Queenie et âgée approximativement de 2 ans était enceinte à son arrivée au refuge de la SPCA d’Exploits Valley, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador (Canada). Ce n’était pas sa première grossesse, rapporte Love Meow.

Quelques jours plus tard, le félin à la robe noire a mis bas. 8 magnifiques chatons sont nés loin du tumulte, du froid et des dangers de la rue. Queenie en était clairement ravie et reconnaissante envers le personnel de la structure d’accueil.

Exploits Valley SPCA / Facebook

En maman dévouée, attentionnée et expérimentée, elle a élevé ses petits à la perfection jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de voler de leurs propres ailes.



Exploits Valley SPCA / Facebook

« Elle aime tous ceux qu'elle rencontre. Elle a aussi appris à tous ses chatons à aimer les gens », peut-on lire à son sujet sur la page Facebook d'Exploits Valley SPCA. Les petits chats ont tous fini par être adoptés. Leur mère, elle, continuait d’attendre sa chance au refuge. En décembre 2021, elle devenait l’animal avec le plus long séjour dans cet établissement ; elle s’y trouvait depuis 6 mois déjà.



Exploits Valley SPCA / Facebook

Tout le monde espérait son adoption avant Noël

L’un de ses chatons, une femelle appelée Luna et qui est sa copie conforme, avait été adopté par Allison Crowe. Quand celle-ci a appris que Queenie n’avait toujours pas trouvé de famille, elle a ressenti une grande tristesse. Elle a recontacté l’association en vue de la rencontrer. C’était le coup de foudre…



Allison Crowe

Allison Crowe a adopté la mère de sa jeune chatte, elle qui avait perdu son autre chat, Johnny, 4 mois après l’arrivée de Luna. A la SPCA, on espérait trouver une famille pour Queenie avant Noël. Un souhait qui a donc été exaucé.



Allison Crowe

Queenie s’appelle désormais Juno et est aux anges depuis qu’elle a découvert sa nouvelle maison, aux côtés de sa petite Luna et de son nouvel ami chien Linkers.

A lire aussi : Ces parents adoptent 3 chats, dont un aveugle, pour le plus grand bonheur de leur enfant malvoyant



Allison Crowe