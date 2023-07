« Elle a le droit de vivre » : une femme remue ciel et terre pour sauver une chatte errante à trois pattes (vidéo)

Les organismes de protection animale mènent un combat de tous les instants pour sauver des chats, des chiens et autres boules de poils en détresse. Victimes d’abandon, de maltraitance ou encore d’accident, ces « êtres doués de sensibilité » méritent les meilleurs soins possibles et une nouvelle vie heureuse comme en témoigne l’histoire de la belle Vénus. La chatte errante et grièvement blessée a eu la chance de croiser la route de Stéphanie, présidente de l’association Sauvetage des Animaux 76.