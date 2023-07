Un chaton coincé dans un égout pluvial depuis 2 jours mobilise des habitants inquiets et déterminés à le sauver

Un chaton pris au piège dans un égout en a non seulement été sorti sain et sauf, mais il a en plus été adopté dans la foulée. Tout ceci grâce à des habitants s’étant mobilisés via les réseaux sociaux, rapportait WRDW.



WRDW

Les faits se sont déroulés à Augusta, dans l’Etat de la Géorgie (Etats-Unis). Une femme s’était rendu compte de la détresse du petit félin, pris au piège dans un conduit d’évacuation des eaux de pluie depuis au moins 2 jours. Elle avait lancé un appel à l’aide sur un groupe Facebook local.



WRDW

Le petit félin tuxedo « était très mal en point et elle ne pouvait pas le faire sortir, alors elle implorait de l'aide pour le secourir », relate Robin Cole au sujet du chaton et de la dame ayant lancé le SOS.

Robin Cole fait partie des personnes ayant pris part au sauvetage du jeune minet. Becca Gulino également. Elle était d’ailleurs la première à se rendre sur les lieux après avoir vu la publication en question. Dès qu’elle a terminé sa journée de travail, elle s’est dirigée vers la bouche d’égout et s’est attelée à la tâche.

« Quand vous êtes là, que vous entendez son petit miaulement et voyez ses yeux de loin, vous vous dites que vous devez juste y aller », dit-elle.

Becca Gulino est descendue dans le conduit en compagnie d’autres habitants, dont Isaiah Smith. Ce dernier raconte qu’il pouvait « voir les yeux du chaton, mais [n’arrivait] pas à le faire venir vers [lui] car il avait peur ».

« Cela restaure la foi en l’humanité »

Ils ont passé près de 3 heures dans cet égout humide et sale. Ils étaient tous décidés à n’en ressortir qu’avec le petit quadrupède dans les bras. Pour l’attirer vers eux, ils ont notamment diffusé des enregistrements de miaulements et disposé de la nourriture pour chat.

Le groupe a finalement réussi à récupérer le chaton et à le mettre en sécurité. Un membre de la communauté l’a adopté juste après le sauvetage.



WRDW

« Quand tout le monde agit main dans la main, cela restaure la foi en l’humanité », dit Robin Cole.

WRDW