Un chat jeté du 3e étage se bat pour rester en vie tandis que la police traque son bourreau

La police du Gard a annoncé sur les réseaux sociaux avoir procédé à l’interpellation d’une personne suspectée d’avoir jeté un chat du 3e étage. Une information relayée par 20 Minutes le mardi 11 juillet.

Le félin victime de cet acte de cruauté survenu à Alès (30) aurait pu y laisser la vie, mais il y a miraculeusement survécu.

Le pauvre minet n’est pas sorti tout à fait indemne de cette horrible mésaventure. Il souffre, en effet, d’une fracture du bassin, précise la Police Nationale du Gard sur Facebook et Twitter notamment.



Le propriétaire du chat en question est le voisin de la personne suspectée de lui avoir infligé cet acte ignoble. L’auteur des faits a donc été interpellé par les policiers gardois et a reconnu sa responsabilité, puisqu’il s’est engagé à rembourser les frais liés aux soins vétérinaires apportés à la victime féline.

L’auteur des faits sera jugé

Par ailleurs, l’individu sera poursuivi et devra répondre de ses agissements face à la justice, toujours d’après la police du Gard qui rappelle, via ses publications sur les réseaux sociaux, que maltraiter un animal est puni par la loi. De tels actes sont, en effet, passibles d’une peine d’emprisonnement de 3 mois et de 45 000 euros d’amende, conformément à l’article 521-1 du Code pénal.

Tous espèrent que le chat parviendra à se rétablir après cette terrible chute. Les séquelles à craindre se situent tant sur le plan psychologique que sur celui d’ordre physique.

L’épreuve qu’il a vécue n’est pas sans rappeler celles de ses congénères Shi Fu en Thaïlande, Sox en Angleterre ou encore Mr. Banks à Seattle, aux Etats-Unis. Ce dernier était tombé du 11e étage et s’en était sorti avec des fractures à 3 de ses pattes. Ses soins et opérations avaient coûté des milliers de dollars, mais ces frais avaient en grande partie été couverts par des dons.