Eddie le chat noir cherche désespérément une famille d'adoption après 230 jours en refuge

Depuis plus de 7 mois, Eddie attend patiemment au refuge qu’une famille lui fasse découvrir sa nouvelle maison. Une chance à laquelle ce chat n’a pas encore droit à cause de la couleur de son pelage. C’est, en tout cas, ce dont les bénévoles qui s’occupent de lui sont convaincus.

Eddie est un chat plein de qualités. Au refuge de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) où il vit depuis l’automne dernier, ce félin ne semble pourtant intéresser aucun adoptant potentiel. La faute à sa robe noire, d’après l’équipe de la structure d’accueil.

Il est ainsi devenu le plus ancien résident du refuge RSPCA de Yarm Lane, situé à Great Ayton dans le comté du Yorkshire du Nord (Angleterre). Eddie y est arrivé 230 jours plus tôt, en septembre 2022, après sa découverte dans un hangar de la région.



RSPCA - Great Ayton Animal Centre / Facebook

Lors de sa prise en charge par les bénévoles, le chat âgé approximativement de 2 ans souffrait de lésions aux oreilles. Des plaques douloureuses s’y étaient formées, et ces zones étaient dénuées de poils. Plusieurs semaines de traitement ont été nécessaires pour venir à bout de ces plaies. Un problème qui n’est aujourd’hui plus qu’un mauvais souvenir pour l’adorable quadrupède.

« Ses oreilles sont maintenant complètement guéries et il mérite vraiment de trouver sa maison pour toujours après les soucis de santé qu'il a endurés », indique Beverley Dunn, en charge de la chatterie au refuge de la RSPCA de Great Ayton, au Mirror.



RSPCA - Great Ayton Animal Centre / Facebook

Un chat « affectueux et facile à vivre »

Elle le décrit comme « affectueux et facile à vivre ». Malgré ses qualités, il est quasi systématiquement ignoré par les visiteurs. Son seul tort, selon Beverley Dunn et ses collègues, c’est d’arborer une robe noire. Les chats noirs ou dont le noir est la couleur de pelage dominante séjournent généralement plus longtemps dans les refuges. Les adoptants ont tendance à s’orienter davantage vers des félins ayant d’autres couleurs de robes, notamment les roux et les tabbies (tigrés).

RSPCA - Great Ayton Animal Centre / Facebook

« La famille idéale pour Eddie est là, quelque part, dit Beverley Dunn. Nous encourageons tous ceux qui ont été touchés par son histoire et qui sont en mesure de lui offrir une nouvelle maison merveilleuse, à postuler via notre site Web ».