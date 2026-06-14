Échappé de son véhicule sur une aire de repos ce chat est retrouvé épuisé et haletant comme un chien

Le voyage en voiture a pris un tournant inquiétant lorsque Quin, le chat de cette femme, a pris la fuite en direction d’une forêt. Il a été retrouvé peu de temps après, en bonne santé, même si son état a engendré l’inquiétude de sa maîtresse.

Quin semble être habitué aux trajets en voiture. Lors d’une pause sur une aire de repos, le chat qui n’était pas attaché dans le véhicule, a pris la fuite. La propriétaire s’est tout de suite lancée à sa recherche, et 45 minutes plus tard, le duo a pu être réuni. Le comportement du chat a suscité l’étonnement.

Un sprint dans la forêt

L’aire d’autoroute est située à côté d’une forêt, et c’est malheureusement dans cette direction que Quin est allé lors de sa fuite. Le chat a entamé une course folle, empêchant sa maîtresse de le suivre. Celle-ci s’est forcée à garder un œil sur sa trajectoire, et a fini par arriver à son niveau.

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45 minutes plus tard

Il aura tout de même fallu 45 minutes pour que la maîtresse retrouve son chat. Épuisé par sa course sous la chaleur lourde, Quin s’est laissé faire.

Si le soulagement était évident, la propriétaire, expliquait Parade Pets, a aussi remarqué une attitude surprenante. Le chat haletait comme un chien, ce qu’il n’avait jamais fait auparavant. Ce comportement n’a duré que 30 secondes, mais a tout de même amené la propriétaire a consulté un vétérinaire. Ce dernier a estimé que cet essoufflement n’était pas préoccupant, mais faisait suite à un effort très intense. Le halètement est en effet plutôt rare chez le chat, mais peut arriver. Dans ce cas, c’est la durée qui donne une idée de la gravité. Des épisodes comme celui-ci à répétition peuvent évoquer une détresse respiratoire ou une anomalie cardiaque, évidemment de plus grande gravité.

Comment garantir la sécurité du chat en voiture ?

La sécurité du chat en voiture est parfois la grande oubliée de la sécurité routière. Pourtant, au même titre que le chien, le chat doit être protégé contre les éventuelles accidents. Pour cela :

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Installez le chat dans une caisse de transport homologuée, rigide

Fixez la caisse à l’aide d’une ceinture de sécurité, sur la banquette arrière

Placez la caisse dans le sens de la marche, avec la porte bien verrouillée

La règle d’or est de ne jamais laisser un chat en liberté dans le véhicule. Il pourrait subir les chocs de plein fouet, et représente aussi un danger pour le conducteur car le chat pourrait gêner la visibilité.