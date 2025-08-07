Disparue depuis 3 semaines, une chatte recherchée était en réalité coincée entre un mur et un meuble

Les journées ont dû être infiniment longues pour Celeste, une chatte recherchée par sa propriétaire depuis plusieurs semaines. La féline s’est retrouvée piégée dans un mur, lui-même caché par un meuble de cuisine. Elle a pu être localisée après que le propriétaire des lieux a entendu ses miaulements.

Celeste est de retour à la maison après 3 semaines passées loin de ses proches. La chatte au pelage rayé a vécu des péripéties au cours de son absence et a failli perdre la vie, mais sa bonne étoile l’a protégée. Aujourd’hui, elle se remet de ses émotions dans les bras de sa propriétaire, Dianne.

Un jour de juillet, cette dernière s’est inquiétée en constatant que sa chatte n’était plus rentrée à la maison depuis un certain temps. Malgré les recherches, la féline n’a pas été localisée, et pour cause. Elle s’était retrouvée dans une situation particulièrement délicate et il aurait presque été impossible de la retrouver si elle n’avait pas donné de la voix.

Une découverte choquante

Sans que personne puisse expliquer comment, Celeste s’est retrouvée piégée à l’intérieur d’une maison et, plus précisément encore, à l’intérieur d’un mur attenant à la cuisine. Non seulement elle ne pouvait plus sortir, mais un meuble obstruait complètement la vue. Autant dire que les chances de se faire repérer étaient très minces.

Puisque Celeste n’avait plus d’autre solution, elle s’est mise à miauler frénétiquement, ce qui a attiré l’attention de la personne qui vivait sur place. Celle-ci a découvert la chatte dans le mur et a pris contact avec l’association RSPCA pour obtenir de l’aide. Les membres sont parvenus à récupérer la boule de poils, qui était maigre, mais avait eu beaucoup de chance de s’en sortir jusque-là.

Selon la procédure, les membres de l’association ont scanné sa micropuce pour savoir si elle avait une famille. C’est ainsi qu’ils ont compris qu’elle était recherchée depuis longtemps par sa propriétaire Dianna. En retrouvant la féline, celle-ci n’a pas pu contenir son émotion : « Je suis tellement reconnaissante d'avoir retrouvé Celeste, c'est mon bébé », confiait-elle.

Elle a aussi invité tous les propriétaires de chiens à faire micropucer leur animal : « Sans la puce électronique, je n'aurais jamais revu Celeste. J'encourage vivement tous les propriétaires de chats à s'assurer que leurs animaux soient bien pucés ! », partageait-elle.