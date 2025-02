Deux chatons errants complémentaires se rencontrent dans leur foyer d’accueil après une début de vie préoccupant

Les familles d’accueil peuvent jouer un rôle déterminant pour les animaux qui ont vécu l’errance, le manque et la solitude. Cette prise en charge a été plus que bénéfique pour Mac et Charlie qui se sont rencontrés et qui sont devenus les meilleurs amis du monde. Love Meow est revenu sur leur parcours.

AnimalLuvrs Dream Rescue / Love Meow

Revivre après avoir évité le pire

Mac a été récupéré par un passant qui s’est étonné de voir un chaton si jeune seul et dans un état de santé très inquiétant. Le bienfaiteur a tenté de le nourrir via une seringue, mais le chaton ne parvenait pas à déglutir. Il a donc été confié à un vétérinaire en urgence. Le professionnel a confirmé qu’une anomalie était présente : certainement un corps étranger dans la trachée ou l’estomac. Mac a été traité puis a été confié à une mère d’accueil bénévole de l’association AnimalLuvr’s Dream Rescue, après une nuit en surveillance à la clinique.

AnimalLuvrs Dream Rescue / Love Meow

Le chaton a été parfaitement pris en charge par une mère d’accueil aux petits soins qui s’est assurée de la bonne évolution de sa santé. En quelques jours, le félin a repris des forces et pouvait se mouvoir dans sa nouvelle maison. Prenant du poids, le chaton a aussi gagné en assurance, sous le regard bienveillant de la bénévole. Une problématique demeurait : le manque de socialisation de Mac, qui n’avait pas eu l’occasion de partager son quotidien avec d’autres congénères. Pour la mère d’accueil, tout restait à faire, mais l’espoir était bien présent.

AnimalLuvrs Dream Rescue / Love Meow

Un chaton au parcours similaire

Charlie est arrivé un peu plus tard dans la famille d’accueil. Ce chaton un peu plus âgé avait été retrouvé seul et souffrait d’un important rhume, d’une infection aux oreilles et de malnutrition. Il a été accompagné, tout comme Mac, vers la guérison.

AnimalLuvrs Dream Rescue / Love Meow

Un changement en duo

Une fois le moment venu, les 2 félins, Charlie et Mac, ont pu se rencontrer. La mère d’accueil a pu assister à la naissance d’une belle et émouvante amitié entre les 2. Elle confiait : « Mac est un petit bonhomme nerveux, mais Charlie l’aide à prendre confiance ». En effet, c’est cette complémentarité qui a permis aux amis de grandir au contact l’un de l’autre.

AnimalLuvrs Dream Rescue / Love Meow

Leur évolution au fil des jours a été flagrante. À l’heure actuelle, ils ont tous les 2 repris du poids et s’apprêtent à prendre le chemin de leur famille définitive, qui, nous l’espérons de tout cœur, pourra se faire en duo.