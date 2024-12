Ravi d’avoir un petit frère, un chat transmet avec patience à un chaton roux sa meilleure technique de jeu (vidéo)

Lorsque Humphrey, un minuscule chaton roux, est arrivé à la maison, Diego a tout de suite compris qu’il avait besoin d’un mentor. Ce gentil chat tigré a alors décidé de lui montrer toutes les ficelles du métier de félin, en commençant par lui apprendre comment jouer correctement avec une balle. Sa tendre leçon a été immortalisée en vidéo par leur maîtresse et a fait le bonheur des amoureux des animaux sur Internet.

Lorsqu’un nouveau chaton arrive dans une famille, les autres félins du foyer ne se montrent pas toujours très accueillants envers lui. Cette petite boule de poils bouscule en effet leurs habitudes et peut même s’approprier leurs affaires. Il y a toutefois des exceptions. Ainsi, cela ne semble pas être un problème chez Diego et Humphrey, bien au contraire !

La plus adorable des leçons

Dans une jolie vidéo partagée sur TikTok et relayée par Parade Pets, on constate que Diego, un gentil chat tigré adulte, est prêt à partager ses jouets avec Humphrey, son nouveau petit frère. Mieux ! Il est prêt à apprendre à cet adorable chaton roux comment les utiliser.

On peut ainsi les voir assis ensemble sur un tapis, avec 2 balles entre eux. Humphrey est entièrement concentré sur les gestes de Diego qui essaie de lui montrer comment faire pour jouer avec les balles. Pour cela, il tapote gentiment la tête du chaton avant de tapoter la balle. Diego est particulièrement doux et patient, comme s’il avait conscience que Humphrey était encore un bébé et qu’il devait faire attention.

Une amitié qui perdure

Cette vidéo attendrissante a déjà cumulé plus de 806 000 vues en moins d’une semaine et suscité des centaines de commentaires de la part des internautes. « Il est si doux avec son petit frère », a remarqué l’un d’eux. « Alors tu la touches avec ta patte comme ça. Tu vois ? Tu m'écoutes ? », a écrit avec humour un autre spectateur en se mettant à la place de Diego.

@diegoandhumphrey / TikTok

Aujourd’hui, le petit Humphrey a bien grandi et il s’entend toujours aussi bien avec son grand frère. Leur maîtresse a partagé depuis de nombreuses autres vidéos les mettant en scène.

Comme 2 véritables frères, Diego et Humphrey se chamaillent beaucoup, mais ils savent aussi s’amuser ensemble. Aucun doute, ces deux-là ont de la chance d’être là l'un pour l'autre !