Deuil et amitié : un chiot redonne vie à Baloo, le chat éploré par la disparition de son ami Henry

Vous souvenez-vous de Baloo et Henry, le merveilleux duo chat-chien féru d’aventures et de découvertes ?

Le félin et le canidé avaient été adoptés par Cynthia et Andre, un couple de passionnés de randonnée. La petite famille enchaînait les virées sur les plus beaux sites naturels de l’Ouest des Etats-Unis. Ils partageaient leurs périples sur le compte Instagram consacré à Baloo et Henry, suivi par des millions d’abonnés touchés par leur superbe amitié.



henrythecoloradodog / Instagram

Le chat et le chien étaient, en effet, inséparables. Ils avaient leurs petites habitudes qui amusaient et émouvaient les internautes, comme le fait pour Henry de porter Baloo sur son dos quand ce dernier était fatigué de marcher.

Cynthia et Andre avaient également créé une fondation dédiée à la préservation des sites naturels de la région, baptisée Henry & Baloo Foundation et basée à Denver dans le Colorado.

« Ceux que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment »

Tout allait pour le mieux jusqu’à ce terrible diagnostic tombé en février 2022. Le couple apprenait, en effet, que son chien était atteint d’un cancer, indiquait Cole & Marmalade. Il avait ensuite reçu les meilleurs traitements existants, mais après quelques mois de relative stabilité, son état de santé s’était brusquement détérioré.

Henry avait eu droit à une dernière randonnée en montagne avant de quitter ce bas-monde pour rejoindre le Paradis des Chiens. « Ceux que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment, et le chagrin est un petit prix à payer pour un tel trésor », avait alors écrit la famille à l’époque.

La perte d’Henry avait été une épreuve extrêmement éprouvante pour Baloo. Totalement dévasté, le chat ne s’alimentait plus et perdait du poids à vue d’œil. Ses humains ne savaient pas ce qu’ils devaient faire pour l’aider à sortir de la dépression. Ils ont dûment réfléchi à la question, puis ont eu une idée ; adopter un chiot.

Rien ne garantissait le succès de la démarche, mais il fallait tout essayer. D’autant plus que cela allait permettre à un autre animal d’avoir la vie de famille qu’il méritait.

« Henry nous guidait »

Cynthia et Andre se sont rendus au refuge, accompagnés de Baloo. Le trio y a rencontré 11 chiots, et le chat a fini par « choisir » l’un d’entre eux. La connexion avec le petit canidé, qu'ils ont appelé Pan (diminutif de Pancake), était immédiate. : « Il voulait clairement que Pan rejoigne notre petite famille parmi les 11 chiots à adopter. Baloo s'est instantanément connecté à Pan, et Pan est tombé amoureux de Baloo », d’après le couple de randonneurs.

Ces derniers pensent d’ailleurs que leur regretté chien y était pour quelque chose. « Qui sait, c'était peut-être le destin, et Henry nous guidait tout le temps. Je sais qu'il n'aurait jamais voulu que Baloo souffre autant de tristesse et de solitude », disent-ils effectivement à ce propos.

A lire aussi : Un chaton victime d’une maladie pulmonaire fait preuve d’un courage et d’une joie de vivre exceptionnels

Comme par magie, le chat a retrouvé sa joie de vivre et s’est remis à manger normalement. Il passe son temps à jouer avec Pan et apprend à celui-ci à apprécier les sorties en pleine nature, comme du temps d’Henry.