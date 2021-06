Des pompiers lancent une opération de sauvetage pour récupérer des chatons nés dans une cheminée

Les chattes apprécient les endroits tranquilles pour mettre bas. En Écosse, un homme s’est fortement inquiété pour son animal domestique. Il a contacté la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), croyant que la future mère s’était retrouvée sur le toit. Mais la situation était tout autre.

Le 30 mars dernier, la SPCA écossaise a reçu un appel inhabituel. Un habitant du village de Kelty s’est fait beaucoup de mauvais sang pour sa chatte sur le point de mettre bas. Il a partagé aux agents sa crainte selon laquelle son animal aurait donné naissance à une portée de chatons sur le toit de sa maison, rapporte Daily Record.

Mais lorsque les secours sont arrivés, ils ont découvert les nouveau-nés à l’intérieur de la cheminée.

© Scottish SPCA

« Les chats essaient normalement de trouver un endroit sûr et privé pour accoucher », a déclaré Robert Ward, responsable du sauvetage des animaux de la SPCA. « Nous ne savons pas pourquoi elle a décidé qu’une cheminée serait mieux que le confort de sa propre maison ! »

© Scottish SPCA

La SPCA et les pompiers ont pu atteindre les 5 minuscules boules de poils en grimpant sur le toit. Les secouristes les ont ensuite ramenés en toute sécurité à leur mère et leur propriétaire, soulagé de trouver la famille de félins saine et sauve. « Je suis ravi que nous ayons pu assister à cet heureux événement », a confié Mark Bryce, officier supérieur du Scottish Fire and Rescue Service.

Après cette mésaventure, la chatte et ses petits se portent bien. Ils profitent désormais de la chaleur de leur foyer.