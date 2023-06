Des miaulements de détresse mènent un homme vers un seau dans lequel il fait une triste découverte

Dans la banlieue de Londres, un homme a découvert et sauvé in extremis une chatte prisonnière d’un seau et manifestement victime d’un acte délibéré, rapportait Essex Live le mercredi 31 mai.

Dans la commune de Dagenham, un ingénieur qui effectuait une intervention dans le secteur a été interpellé par des miaulements plaintifs. Ces cris de détresse provenaient d’un seau. Quand il s’en est approché, il s’est rendu compte que le couvercle était troué et lesté au moyen d’une lourde brique. Il était clair que l’individu l’ayant placé là cherchait à tout prix à empêcher ce qui se trouvait à l’intérieur d’en ressortir.

L’ingénieur s’est empressé de retirer le couvercle et a été choqué de constater que le seau contenait une chatte. Cette dernière peinait à respirer malgré les trous et était couchée sur ses propres déjections. On l’avait donc abandonnée depuis un certain temps.



Celia Hammond Animal Trust / Facebook

Le malheureux félin tuxedo était totalement terrifié. Fort heureusement, l’intervention de cet homme marquait le début de la fin de son calvaire.

Il l’a immédiatement emmené la chatte au refuge Celia Hammond Animal Trust, situé à Canning Town à une demi-heure de route de là. Le personnel de la structure d’accueil l'a prise en charge et un vétérinaire l’a examinée.

Réconfort et ronronnements non stop

« Nous lui avons immédiatement fourni un logement plus spacieux avec des couvertures douillettes, de l'eau fraîche, des repas nutritifs et beaucoup d’affection », indiquait l’association sur sa page Facebook.

Le seau dans lequel elle se trouvait servait à stocker de la compote de framboise, d’après l’étiquette. Raison pour laquelle l’équipe de Celia Hammond Animal Trust a décidé de l’appeler Berry.

Elle s’est progressivement détendue et s’est mise à ronronner en continu, signe de son soulagement et de sa sérénité retrouvée.

Ses bienfaiteurs continuent de la surveiller et d’en prendre soin, en attendant de pouvoir la placer en famille d’accueil ou la faire adopter.