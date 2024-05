Des habitants découvrent une grande famille rare et exceptionnelle de chats à la recherche d’un toit

Kate a accouché de 8 chatons dans la rue et a pris soin d’eux du mieux qu’elle le pouvait. La famille a suscité l’attention d’une femme au grand cœur qui l’avait aperçue près de sa maison dans l’Illinois (États-Unis). Plusieurs personnes se sont finalement mobilisées pour offrir un meilleur avenir aux félins.

L’Américaine qui a découvert les chats s’est inquiétée pour leur confort et a placé une boîte en carton à proximité de chez elle. De cette manière, elle espérait que la chatte viendrait s’y installer pour s’occuper de ses petits et garder un œil sur eux. Elle y a également placé de la nourriture et de l’eau afin que la mère ne manque de rien.

Une mobilisation générale

Malheureusement, la maman n’a pas souhaité s’installer dans cet abri de fortune et se déplaçait constamment. Sa bienfaitrice craignait qu’elle se mette en danger avec sa portée, alors elle a contacté l'association The Purrfect Cat Rescue Inc. pour obtenir de l’aide. Une bénévole nommée Deb a pris le relais en tant que famille d’accueil pour loger les félins, précisait Cole & Marmalade.

La bonne Samaritaine était aux petits soins pour ses invités spéciaux. En effet, Kate avait une particularité physique qui la rendait unique. C’est une femelle au pelage rayé et roux, ce qui ne concerne que 20 % des félines. Ses 8 chatons avaient tous hérité de sa fourrure, dont 5 petites chattes.

Kate s’est vite sentie à l’aise au sein de sa maison relais. Elle s’alimentait bien, ce qui lui a permis de produire suffisamment de lait pour nourrir sa progéniture. Laquelle a grandi en bonne santé et a commencé à explorer son environnement. Une fois en âge de quitter le nid, tous seront proposés à l’adoption dans l'espoir de trouver un propriétaire aimant. Kate, également, n’aura plus jamais à endurer les difficultés de la rue dans sa maison pour toujours.