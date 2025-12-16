Des employés du service des déchets s’apprêtent à détruire un tas de bois quand des miaulements retiennent soudainement leur attention

Sur ce site d’élimination des déchets du nord de l’Angleterre, personne ne s’attendait à découvrir 4 chatons coincés sous un énorme tas de bois promis à la destruction. Sortis de là de justesse, les petits chats n’ont pas mis longtemps à attendrir les employés présents…

Dans le cadre de son travail de conducteur de camion-grue chez Yorwaste, Nik Smith parcourt le Yorkshire du Nord (Grande-Bretagne) pour collecter les bennes à ordures de ses clients. Ce jour-là ressemblait à tous les autres jours de travail jusqu’à ce qu’il se transforme en mission de sauvetage.

À 5 minutes d’une mort certaine

Lorsqu’il est arrivé à la station de transfert des déchets, Nik a déchargé le tas de bois de 2 tonnes qu’il transportait depuis plusieurs kilomètres. Alors que le chargement était sur le point d’être enlevé par des pelles industrielles afin d’être détruit, des petits cris plaintifs ont subitement interrompu la manœuvre. En s’approchant, Nik et ses collègues ont réalisé qu’il s’agissait des miaulements de 4 minuscules chatons âgés de 3 semaines

Immédiatement mis en sécurité après avoir échappé à une mort certaine à 5 minutes près, les bébés ont été qualifiés de « chats les plus chanceux du monde ». Ils ont reçu de jolis noms (Oreo, Biscuit, Mittens et Bob) et ils ont été examinés par un vétérinaire. Celui-ci a conclu que la portée était probablement sauvage, car aucun chaton n’était identifié. Un lapin à moitié mangé retrouvé dans le tas de bois et certainement apporté par leur mère accrédite d’ailleurs cette hypothèse.

© Alan Dyer

Une nouvelle vie commence !

Depuis, les chatons sauvés in extremis ont trouvé de nouveaux foyers auprès de Nik Smith et de ses collègues Andrew Pattinson et Alan Dyer. Chacun d’entre eux a accueilli un ou 2 chatons, décrivant à la BBC leurs nouveaux compagnons comme des « personnages absolument uniques ».

© Nik Smith

Aujourd'hui, après avoir été nourris au biberon en raison de leur jeune âge, ils ont bien grandi ! Âgés de 4 mois, ils se portent à merveille et ont déjà développé des personnalités distinctes : Bob est surnommé « la terreur », Oreo se comporte comme le « chef de la maison », tandis que Biscuit est plus calme et affectueux.

© Alan Dyer

« Une fois qu'il a dîné, [Biscuit] vient simplement se blottir contre moi, grimpe sur ma poitrine ou sur mon épaule, et s'endort », explique avec tendresse son nouveau papa. Inspirée par l’appel de Nik Smith, l’adoption de ces 4 chatons est, de toute évidence, une belle réussite !