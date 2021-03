Des éboueurs découvrent un chat édenté et aux pattes cassées. Les vétérinaires pensent à l'euthanasie avant que les réseaux sociaux s'en mêlent !

Découvert par hasard, un chat souffrant de multiples blessures graves a été pris en charge par une association. Les vétérinaires le pensaient condamné, mais les bénévoles étaient déterminés à le sauver, encouragés par les dons.

A Bradford, dans le Nord de l’Angleterre, des éboueurs ont découvert un jeune chat abandonné dans une boîte. Ils en ont aussitôt informé une association locale, la Bradford Cat Watch Rescue & Kittens.

Katie Lloyd, bénévole au sein de cette organisation, a récupéré l’animal, qui était dans un état critique. Le félin, appelé Cuba et âgé de 6 à 8 mois, avait les 4 pattes fracturées, la queue blessée, les dents en mauvais état et il était également touché au pelvis, détaille le site Telegraph & Argus. Les vétérinaires ont envisagé de l’euthanasier, mais la médiatisation de son histoire à travers les réseaux sociaux en a décidé autrement.

Une première opération réussie, en attendant les prochaines financées par les dons

Vendredi dernier (26 février), Cuba a subi une première opération ayant sauvé l’une de ses pattes. L’intervention a coûté 1500 livres sterling (1700 euros environ). Une somme en grande partie couverte par les dons reçus par l’association, de la part d’internautes émus par son sort.

Bradford Cat Watch Rescue & Kittens a encore besoin de fonds, car le chat doit être opéré à plusieurs autres reprises. Notamment pour soigner ses 3 autres pattes. Une marche sera d’ailleurs organisée ce dimanche 7 mars pour booster la récolte d’argent.

A lire aussi : Inquiete pour l'un des chatons de sa portée, cette chatte errante se rend dans un hôpital pour demander l'aide des médecins

Katie Lloyd pense que le chat avait été victime d’un accident et que, suite à cela, ses maîtres avaient décidé de l’abandonner, au lieu de le faire soigner. Elle leur a lancé un appel, non pas pour les juger, mais « pour en savoir un peu plus à propos » de Cuba.