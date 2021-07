Des chatons jumeaux retrouvés enfermés dans une benne à ordures tentent de survivre ensemble

Le fait qu’ils aient survécu relève quasiment du miracle. 2 chatons âgés de quelques jours découverts en pleine tempête ont été confiés à une association, puis pris en charge par une mère d’accueil.

Au printemps 2020, un habitant de Phoenix, dans l’Etat de l’Arizona, faisait une triste découverte à proximité d’une benne à ordures ; 2 chatons nés une poignée de jours auparavant étaient blottis l’un contre l’autre. La situation était d’autant plus préoccupante qu’une tempête s’abattait sur la région à ce moment-là, comme le raconte Love Meow.

L’association locale Jin’s Bottle Babies en a été informée le lendemain matin. Sa fondatrice Shelbi Uyehara s’est aussitôt rendue sur place pour prendre les 2 petits félins en charge. Ces derniers n’avaient pas été nourris depuis une douzaine d’heures. Dans la voiture, la bénévole leur a donné le biberon, dont ils ont rapidement englouti le contenu tant ils étaient affamés.

Jin's Bottle Babies / Facebook

Malgré tout ce qu’ils venaient d’endurer, ils semblaient en bonne santé, actifs et alertes. Chez elle, Shelbi Uyehara les a placés quelque temps en couveuse pour les aider à réguler leur température corporelle.

Jin's Bottle Babies / Facebook

Les chatons, qui ont été appelés Jones et Shiro, étaient en permanence collés l’un à l’autre. Plus les jours passaient, plus ils gagnaient en entrain et en assurance. Ils ont ouvert les yeux, puis ont commencé petit à petit à marcher et à explorer leur environnement. Ils ne s’éloignaient jamais l’un de l’autre.

Jin's Bottle Babies / Facebook

Adoptés ensemble

Si Shiro est un peu plus petit que son frère, il ne manque pas de caractère. Jones, lui, est courageux et très expressif. Inséparables, il fallait leur trouver une famille disposée à les adopter ensemble.

C’est effectivement ce qui est arrivé quelques semaines plus tard. Les chatons ont pu découvrir leur nouveau foyer, où ils coulent depuis des jours heureux et continuent de vivre toutes sortes d’aventures en duo.

Jin's Bottle Babies / Facebook

« Nous ne pourrons peut-être pas sauver un million de chats, mais nous veillons à ce que ceux que nous pouvons sauver soient préparés pour leur nouvelle vie à partir de la seconde où ils sont sous nos soins », a confié Shelbi Uyehara après avoir vu Jones et Shiro rejoindre leur famille.

Jin's Bottle Babies / Facebook