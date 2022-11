La décision d'expulser un chat d'une épicerie suscite l'indignation de la communauté qui se mobilise

Le propriétaire de Mickey n’a pas eu le choix. Il a été obligé de faire sortir son chat de son épicerie et le garder à la maison, alors qu’il avait vécu presque exclusivement dans le magasin jusque-là et s’était attiré la sympathie de la clientèle.

Les autorités sanitaires ont signifié à un propriétaire félin gardant son chat dans son commerce qu’il devait l’en faire sortir, car sa présence enfreignait la loi. La communauté s’est mobilisée dans l’espoir de ramener l’animal à la place qu’il occupait, rapportait Vancouver is Awesome.

Le quadrupède en question s’appelle Mickey. Chat à la robe noir et blanc, il vivait dans l’épicerie Top Ten Produce à West Point Grey, quartier de Vancouver dans l’ouest du Canada.





S’agissant d’un local alimentaire et malgré la popularité de Mickey, une plainte est parvenue à la Vancouver Coastal Health, l’instance sanitaire régionale, qui est intervenue. Matthew MacDonald s’est conformé à la décision ; depuis, son chat vit dans sa maison et non plus dans l’établissement, où il avait passé la majeure partie de sa vie.

Mickey était devenu, en quelque sorte, la mascotte des lieux. Adopté quelques années plus tôt, il avait rapidement su se faire apprécier de la communauté et se rendre indispensable, notamment en aidant son maître à lutter contre une infestation de rongeurs. Ce faisant, il avait contribué à sauver l’affaire, assure Matthew MacDonald.

« Certaines interactions avec Mickey sont vraiment profondes »

Le chat occupait d’autres « fonctions » à l’épicerie. Il se chargeait aussi d’accueillir les clients et de réconforter ceux d’entre eux qui avaient quelques soucis. « J'essaie de ne pas regarder les gens quand ils interagissent avec lui, parce que certaines interactions sont vraiment profondes et les gens l’adorent », raconte son propriétaire à ce propos.

Les fans de Mickey se sont mobilisés pour l’aider à revenir à l’épicerie. Ils ont créé un compte Instagram et lancé une pétition, qui a déjà réuni 5000 signatures sur les 7500 espérées.

D’après la législation en vigueur, la présence d’animaux vivants dans des locaux alimentaires est interdite, même s’il « existe des exceptions pour les chiens d'assistance et les poissons vivant dans un aquarium », précise le porte-parole de la Vancouver Coastal Health.