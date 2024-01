Un morceau de clôture accroché dans le salon où vit cette chatte immortalise le jour où son existence a basculé

Chris Thomas habite Pittsburgh en Pennsylvanie (Etats-Unis). Il est aujourd’hui l’heureux propriétaire de 8 chats qu’il aime plus que tout et dont il prend soin. L’un d’eux occupe toutefois une place spéciale dans son cœur ; il s’agit de Frances et leur rencontre est racontée par The Dodo.

Celle-ci avait eu lieu en automne 2021. Chris Thomas avait remarqué un trou dans la clôture de sa cour arrière. Alors qu’il l’inspectait, il s’était rendu compte qu’une paire d’yeux le fixait à travers cette ouverture. C’était une chatte errante à la robe tigrée, plus tard appelée Frances.



Frances and Family / X

Chris Thomas avait pris l’habitude de lui laisser à manger, puis un jour, elle avait trouvé le courage d’entrer dans son jardin. C’est à ce moment-là qu’il avait réalisé qu’elle était enceinte. Frances était toutefois encore trop craintive pour le laisser l’emmener à l’intérieur.

« Elle avait clairement faim et se sentait seule, mais elle avait peur des humains, se souvient, en effet, Chris Thomas. J'ai alors simplement commencé à la nourrir et à essayer de gagner sa confiance. Et puis une nuit, elle est arrivée blessée et je l'ai amenée à l'intérieur. »



Frances and Family / X

Par chance, la blessure était sans gravité. Le surlendemain, la chatte a donné naissance à 4 chatons dans le sous-sol de la maison. Chris Thomas était présent lors de l’accouchement et y a même participé.

« La meilleure décision que j'ai jamais prise »

« Elle a été la plus extraordinaire des mères dès le premier jour et je suis immédiatement tombée amoureuse de toute la petite famille », confie-t-il. Bien qu’ayant déjà un chat roux appelé Ollie, Chris Thomas a décidé d’adopter Frances et ses petits. Il ne voulait absolument pas les séparer. « C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise », dit-il.

Les chatons ont bien grand depuis et chacun a révélé sa personnalité. Leur maman mène une existence heureuse et épanouie aux côtés de sa progéniture, de Chris Thomas et des autres chats de la famille. Ce dernier en a effectivement adopté 2 autres par la suite.



Frances and Family / X

Dans son salon trône une pièce de décoration assez surprenante. Il s’agit du morceau de la clôture comprenant le trou par lequel lui et Frances avaient fait connaissance des années plus tôt. L’idée de couper cette partie et de l’accrocher au mur du séjour revient à son ex-compagne.

Cette relique représente le moment où la vie de Frances et de Chris Thomas avait changé. Pour le meilleur…

Frances and Family / X