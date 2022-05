Des bénévoles aux petits soins avec un chat senior laissé dans le pire état qu'ils aient jamais vu (vidéo)

Les bénévoles de l'association Cats Assistance Trapping Service (CATS) ont été contactés par des personnes inquiètes au sujet d'un chat errant dans la ville de Purton (Angleterre). Son état désastreux a choqué les sauveteurs.

Les membres de l'équipe de CATS ont remué ciel et terre pour sauver un chat vagabondant dans la ville de Purton. Après plusieurs jours de traque, le félin a finalement été attrapé le samedi 7 mai. Une fois entre leurs mains, les sauveteurs ont vraiment réalisé l'étendue des dégâts.

© CATS – Cats Assistance Trapping Service / Facebook

« Scott et moi avons élevé plus de 100 chats au cours de la dernière année depuis que nous sommes bénévoles, mais c'est de loin le pire que nous ayons vu, a déclaré Emma au Swindon Advertiser, il y avait une grosse fourrure sur le dos et on pouvait voir le haut de son globe oculaire à travers une blessure au-dessus de son œil. Il était très maigre. »

Les volontaires pensaient qu'il s'agissait d'un chat sauvage, jusqu'à ce que le vétérinaire leur révèle la présence d'une puce électronique. L'animal avait également été castré.

© CATS – Cats Assistance Trapping Service / Facebook

Plusieurs problèmes de santé détectés

Grâce au système d'identification, Emma et son équipe ont découvert le nom de leur protégé : Speckle. Malheureusement, les vétérinaires n'ont pas réussi à mettre la main sur ses propriétaires, comme le dévoile un message publié sur le compte Facebook de l'organisme. « Il est donc en sécurité sous nos soins, a indiqué un porte-parole de l'association, il est adorable, mais il a encore un long chemin à parcourir. Il n'est pas encore tiré d'affaire. »

Âgé d'environ 13 ans, Speckle souffrirait d'hyperthyroïdie et d'une maladie rénale. Des opérations pour son œil et ses dents abîmées sont également prévues. « À l'heure actuelle, il prend des analgésiques, des antibiotiques et reçoit des gouttes dans les yeux 3 fois par jour », ont poursuivi ses bienfaiteurs.

Aux petits soins avec le chat senior

Après avoir longtemps erré à l'extérieur, Speckle a enfin retrouvé la chaleur d'un foyer. L'équipe de CATS a déclaré sur Facebook : « La charmante Sue Clinton a gentiment proposé de lui donner une chance de vivre. Merci beaucoup ! »

Malgré ses problèmes de santé, le rescapé a bon appétit. Une nouvelle rassurante ! Affectueux, il se délecte des caresses offertes par ses anges gardiens. « Il mérite d'avoir une chance », ont estimé ces derniers.

Speckle pourra profiter de ses vieux jours dans un foyer rempli d'amour.