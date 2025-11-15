Des avocats transforment leur pause déjeuner en mission sauvetage pour un chaton coincé sous une voiture

Un simple trajet jusqu’au bureau s’est transformé en mission de sauvetage inattendue pour un avocat texan et ses collègues. C’est en entendant de faibles miaulements que le quotidien bien huilé du cabinet a été chamboulé. La vie d’un chaton errant a changé du tout au tout à partir de ce moment-là.

Malik Allen est avocat à Dallas, au Texas (Etats-Unis). Récemment, il venait de garer sa voiture devant le cabinet où il travaille quand il s’est mis à entendre des miaulements. Ces derniers semblaient provenir de sous son véhicule, mais il ne parvenait pas à voir le chaton qui les émettait.

“J'ai essayé de l'attirer avec de la nourriture de me rendre à mon bureau pour faire des recherches et obtenir de l'aide”, raconte-t-il à The Dallas Morning News . Il a ensuite profité de sa pause déjeuner pour demander un coup de main à ses collègues Victoria Miller et Shelby Saxon.

Ces dernières ont amené des boulettes de viande, du lait et d’autres mets censés allécher la jeune féline. Le trio d’avocats a également cherché des conseils sur Chat GPT.

Ils ont passé une demi-heure à tenter de localiser le chaton, sans succès. Quand les miaulements ont cessé, ils ont craint le pire. Ils se sont alors mis à miauler, et le chaton a fini par leur répondre. C’est là qu’ils ont réalisé que la petite créature se trouvait dans un élément de carénage en plastique sous la voiture.

“Chaque minute en valait la peine”

Ils ont appelé en renfort Jesse Castillo, un technicien du bâtiment. Munis d’une lampe torche et de tournevis, le groupe s’est employé à démonter la partie en question. Shelby Saxon a finalement réussi à mettre la main sur la jeune chatte à la robe calico. Ils l’ont appelée Carrie.



Victoria Miller / The Dallas Morning News

“Ça a complètement chamboulé notre journée, mais honnêtement, chaque minute en valait la peine”, confie Victoria Miller.

Les sauveurs de Carrie l’ont présentée à leurs collègues au cabinet. L’après-midi, ils l’ont emmenée chez le vétérinaire, où elle a été examinée, vaccinée et traitée contre les parasites.



Shelby Saxon / The Dallas Morning News

D’abord installée dans un bureau, la rescapée a fini par trouver une famille aimante, celle de Susan Kennedy, avocate au même cabinet. Elle a effectivement décidé de l’adopter malgré l’allergie de son mari.



Anja Schlein / The Dallas Morning News

Les premiers pas de Carrie dans sa nouvelle maison

Carrie a passé les premiers jours cachée dans un meuble de la salle de bain, puis a commencé à se détendre et à s’adapter à son nouvel environnement. Elle gagne des forces et du poids de jour en jour.

Anja Schlein / The Dallas Morning News

Cosmo, le chien de la famille, a hâte de la rencontrer. Pour le moment, Susan Kennedy préfère les séparer jusqu’à ce que Carrie soit prête à faire la connaissance du canidé. Il n’y a pas eu de problème d’allergie pour le moment et tout semble engagé sur la bonne voie pour le chaton.