Des agents animaliers et un mécanicien s'affairent autour d'une voiture d'où proviennent des miaulements de détresse pour sauver une précieuse vie

Un chaton s’étant réfugié dans le compartiment moteur d’une voiture a donné du fil à retordre aux personnes qui tentaient de le libérer. Heureusement, un mécanicien était dans les parages et a tout de suite accepté de mettre son expertise au service de cette opération de sauvetage.

A mesure que le temps se rafraîchit, les chats errants se dirigent de plus en plus vers les endroits susceptibles de leur procurer un peu de chaleur et un sentiment de sécurité. Beaucoup d’entre eux choisissent de se faufiler sous les voitures, où ils se mettent en danger sans le savoir.

C’est ce qui s’est produit récemment à Fort Wayne, dans l’Etat de l’Indiana (Etats-Unis). Par chance, le chaton en question se trouvait tout près des personnes qui avaient le plus de chances de lui venir en aide.

Les faits, que rapporte United Press International, ont eu lieu sur le parking du service local de contrôle des animaux (Fort Wayne Animal Care and Control). Un membre du personnel y avait été alerté par des miaulements provenant du véhicule d’une collègue.



Il en a informé cette dernière « et un petit chaton a effectivement été repéré sous sa voiture », indiquait le Fort Wayne Animal Care and Control sur son compte Instagram.

Les 2 employés ont essayé de secourir le petit félin à la robe tigrée, mais n’ont pas réussi. Ils ont alors pris la décision de pousser le véhicule jusque dans le garage du refuge. Le but était d’empêcher le minet de s’échapper s’ils parvenaient à le libérer.

Au bout de 2 heures d’inlassables efforts, l’équipe du Fort Wayne Animal Care and Control a compris qu’elle n’était pas en mesure de faire sortir le quadrupède, qui refusait obstinément de quitter sa cachette.

Mission accomplie grâce à un mécanicien

Par chance, un mécanicien était sur les lieux. Il accompagnait son enfant qui participait à un programme mené au refuge et consistant à encourager la lecture via la présence d’animaux. Le professionnel a retiré quelques pièces de la voiture, ce qui a permis aux agents animaliers de mettre la main sur le chaton et de l’extraire en toute sécurité. Ils ont choisi de l’appeler Blue.



« L’histoire de Blue est un excellent rappel à vérifier sous le capot de votre voiture avant de démarrer lorsque la température baisse », souligne le service de contrôle des animaux.



Le chaton a été examiné par un vétérinaire et il est en parfaite santé. Il est déjà proposé à l’adoption.

