Depuis que sa sœur humaine est partie faire ses études, ce chat l’attend chaque jour les yeux pleins d'espoir devant sa porte fermée (vidéo)

Nos amis à fourrure aussi ressentent les absences, parfois avec une intensité bouleversante. Lorsqu’un être cher quitte soudainement le foyer, c’est tout l’équilibre émotionnel de nos compagnons à 4 pattes qui vacille. C’est ce qu’a vécu Nemo, un chat très attaché à une jeune fille partie faire ses études, et dont le chagrin n’a pas laissé les internautes indifférents.

La rentrée scolaire ne concerne pas que les humains. Leurs animaux de compagnie voient, eux aussi, leur quotidien bouleversé. Nemo, un adorable chat au pelage roux, en sait quelque chose. Sa meilleure amie a récemment quitté la maison pour faire ses études, et il s’est ainsi retrouvé privé d’elle du jour au lendemain.

Lui qui avait l’habitude de rester à ses côtés dans sa chambre à coucher fait désormais face à la porte fermée de la pièce.

La mère de l’étudiante a partagé une vidéo poignante sur son compte TikTok “@barbiebiker702025”. On y découvre une scène particulièrement poignante et qui en dit long sur l’attachement que le félin éprouve à l’égard de sa sœur.

Ce jour-là, la maman l’a, en effet, retrouvé assis devant la porte de la chambre, miaulant, pleurant et cherchant même à atteindre la poignée pour l’ouvrir.



@barbiebiker702025 / TikTok

Nemo n’a pas accepté le départ et l’absence de sa compagne. Sa propriétaire indique l’avoir laissé entrer dans la chambre pour lui permettre de l’explorer dans ses moindres recoins et réaliser que son humaine n’était pas là, mais rien n’y a fait ; le chat était inconsolable. Il n’a fini par se calmer qu’au bout de 3 jours.

“Je pense qu'il comprend que c'est temporaire”

“J'ai placé une couverture et un oreiller [de ma fille] devant la porte pour qu'il puisse les utiliser s'il le souhaite, précise la mère de famille. Je pense qu'il comprend que c'est temporaire.”

Elle ajoute qu’elle ne peut pas le laisser accéder librement à la chambre, car il se met systématiquement à la marquer en urinant, et ce, bien qu’il soit castré.

Quand l’étudiante reviendra lors des prochaines vacances, Nemo sera assurément tout heureux de la retrouver et de rattraper le temps perdu.

Voici la vidéo en question, mise en ligne le 18 août 2025, relayée par Newsweek et ayant généré 3,8 millions de vues sur TikTok :

