En s’installant devant une caserne de pompiers, un chat errant réussit rapidement à se faire comprendre et obtient l’attention dont il a besoin

C’est à New York, devant une caserne de pompiers que cette chatte a élu domicile. Elle a été rapidement remarquée et est devenue la mascotte du lieu. Pour les pompiers, il était impossible de laisser l’animal vivre dans de telles conditions. Ils se sont donc mobilisés pour offrir une meilleure vie au matou déterminé.

La présence de la chatte n'est pas passée inaperçue devant le bâtiment. Il faut dire que la féline savait y faire pour attirer l’attention et recevoir des caresses. Elle a fait l’unanimité auprès des personnes qui se rendaient à la caserne pour travailler ou qui étaient simplement de passage.

Little Wanderers NYC / Facebook

Se faire une place

Tout a commencé, racontait Love Meow, lorsque quelques soldats du feu se sont approchés de la minette pour lui proposer eau et nourriture. La chatte a accepté avec joie et enthousiasme ce qui lui était présenté. S’en sont suivies, des « discussions » avec ces nouveaux compagnons, la chatte étant particulièrement réceptive.

La chatte a été nommée Marcella et n’a plus jamais quitté les lieux. Les pompiers ont compris qu’elle s’y sentait bien lorsqu’ils l’ont retrouvée en train de se reposer derrière un bar construit en palettes, sur une vieille chaise de bureau. De plus en plus à l’aise, la chatte sollicitait même les pompiers pour obtenir de la nourriture. Elle se roulait aussi au sol, sur le dos, pour obtenir des caresses.

Little Wanderers NYC / Facebook

Mettre un terme à l’errance

Bon nombre des protecteurs de Marcella ont compris que la place de la chatte n’était pas dans la rue. Même si elle semblait apprécier son nouveau quotidien derrière son bar en bois, les pompiers espéraient mieux pour la féline qui devait avoir vécu dans des conditions très difficiles par le passé.

Little Wanderers NYC / Facebook

C’est ainsi qu’ils ont fait appel à Little Wanderers NYC, une association basée à New York (États-Unis), spécialisée dans le sauvetage félin. L’objectif était pour les bénévoles d’aller à la rencontre de Marcella et de lui offrir, dans un futur proche, un foyer définitif.

Little Wanderers NYC / Facebook

« Elle est devenue la plus affectueuse et la plus joueuse »

Marcella avait déjà montré son gentil et doux caractère lorsqu’elle logeait à côté de la caserne, mais elle s’est encore plus révélée lorsqu’elle a eu accès à la chaleur d’un véritable foyer. Un porte-parole de Little Wanderers NYC confiait : « Elle adore qu’on lui caresse le ventre, qu’on la serre dans les bras et qu’on lui fasse des bisous alors qu’elle est étendue sur des couvertures moelleuses. C’est le genre de chat qui aime être près de vous et qui écoute même lorsque vous vous adressez à elle ».

Little Wanderers NYC / Facebook

Comme une vraie reine dans son foyer, Marcella a très vite pris les habitudes d’une chatte d’intérieur et sait sans doute qu’elle doit sa nouvelle vie aux pompiers bienveillants.