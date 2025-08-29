"Depuis le jour où je les ai rencontrés, ils ont toujours été ensemble", ces ex-chats errants découvrent la parentalité dans un foyer aimant

Sur TikTok, une vidéo émouvante montrant la tendre complicité d’un couple félin à l’arrivée de leurs chatons a touché des millions de personnes. Leur propriétaire a eu la bonne idée de filmer cette scène pleine de douceur et de solidarité, qui témoigne du lien exceptionnel unissant ces 2 sublimes créatures.

Niko et Maki forment un couple de chats complices et soudés à l’extrême. Ils vivent à Bangkok, en Thaïlande, et sont les vedettes du compte TikTok “@Nikoandmaki”, où leur quotidien suivi par près de 16 000 followers.

Âgés de 10 mois, le mâle au pelage tigré et la femelle à la robe écaille de tortue avaient été sauvés de l’errance par leur propriétaire, et n’ont jamais été séparés depuis.

Récemment, ils ont eu 2 adorables chatons. C’est ensemble qu’ils prennent soin d’eux et les élèvent, en parfaits parents.

Dans une vidéo devenue virale et relayée par Newsweek , on peut effectivement voir les 2 chats blottis l’un contre l’autre dans la caisse de transport où ils sont confortablement installés. Niko toilette tendrement sa congénère et le bébé que cette dernière allaite.



@nikoandmaki / TikTok

Au moment où cette scène touchante était filmée, il n’y avait qu’un seul chaton. Le 2e a vu le jour quelques heures après la publication de la séquence.

“Il s'est immédiatement blotti contre Maki pour la réconforter”

Le post a attendri de très nombreux internautes, ayant généré 6,2 millions de vues depuis sa mise en ligne sur le réseau social le 12 août 2025.

“Je crois qu'ils s'aiment beaucoup, dit leur propriétaire à Newsweek. Depuis le jour où je les ai rencontrés, ils ont toujours été ensemble.“

“Pendant l’accouchement, j'ai dû retenir Niko à plusieurs reprises pour l'empêcher d'entrer dans la caisse, ajoute leur maîtresse en légende. Je ne savais pas comment il réagirait face au petit chaton. Niko tenait absolument à entrer, alors nous l'avons laissé faire et l'avons observé attentivement. Il s'est immédiatement blotti contre Maki pour la réconforter. C'était un moment tellement doux. Il a senti le chaton plusieurs fois et a décidé qu'il l'aimait aussi.”

Voici la vidéo en question :

