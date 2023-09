Depuis 500 jours, ce chat de refuge attend d'être adopté et de rencontrer la famille de ses rêves (vidéo)

Lors du décès de sa maîtresse, Cary Grant a été admis dans un refuge, et s’est lancé à la recherche d’une nouvelle famille. Or, cela fait près de 500 jours que le félin n’a toujours pas trouvé le foyer idéal… Pourtant, il ne manque pas d’astuces pour attirer l’attention.

Cary Grant était perdu et confus lorsqu’il a fait son arrivée dans les locaux de l’Alley Cat Rescue (ACR), un refuge pour chats basé dans le Maryland (États-Unis). Le chat au poil roux et blanc y avait été admis suite au décès de sa propriétaire, âgée de 90 ans. Il n’avait connu qu’elle pendant la majeure partie de sa vie.

Des débuts timides

Là-bas, les bénévoles l’ont pris en charge et l’ont aidé à prendre confiance en lui. Cary Grant était très timide à ses débuts, mais avec le temps, il est sorti de sa coquille et s’est rapproché des personnes qui s’occupaient de lui.

Alley Cat Rescue Inc. / Facebook

Jour après jour, Cary Grant s’est ouvert un peu plus, et a commencé à montrer de l’affection envers ses bienfaiteurs. Il cherchait à se faire gratter la tête à longueur de journée. Il s’est rapidement lié d’amitié avec les autres chats du refuge, et a apprécié leur compagnie dès leur première rencontre.

Ses amis félins l’ont aidé à être courageux, car Cary Grant les observait en train de jouer et d’interagir avec les humains, et a pris exemple sur eux. Grâce à cela, le matou a dévoilé son côté joueur et aventureux.

Le rêve d’une nouvelle famille

En peu de temps, les bénévoles ont compris que Cary Grant avait beaucoup d’amour à donner et qu’il avait besoin d’une famille rien que pour lui. « Il attend un foyer depuis si longtemps, ont déclaré les membres de l’ACR à Love Meow. Il réagit à nos voix, et il adore se faire gratter le cou et la tête. Il nous donne des coups de tête pour qu’on le caresse. »

Cary Grant sait ce qu’il faut faire pour attirer l’attention des humains. Malheureusement, cela fait près de 500 jours qu’aucun adoptant ne s’intéresse à lui. « Ses photos et vidéos sur les réseaux sociaux attirent toujours beaucoup d’internautes parce qu'il est vraiment adorable, mais très peu de gens se sont renseignés sur lui », déplorent les membres du refuge.

Depuis son arrivée à l’ACR, Cary Grant a parcouru un long chemin. Il a laissé tomber sa timidité et a prouvé toutes ses qualités. Il est le plus heureux des matous lorsqu’il a quelqu’un qui le chouchoute à plein temps. Espérons qu’un jour ou l’autre, son prochain maître se manifeste, et s’engage à lui offrir une seconde vie remplie d’amour et de caresses.