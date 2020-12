Dépressif depuis la perte de son propriétaire, un chat retrouve l'amour dans les bras d'une nonagénaire atteinte d'Alzheimer et isolée qui rêvait d'un chat

Depuis le décès de son propriétaire et son séjour en refuge, Tiger le chat avait sombré dans une profonde dépression. A quelques kilomètres de là, une nonagénaire souffrant de troubles de la mémoire avait désespérément besoin d’un compagnon. C’est ainsi que leurs histoires se sont rejointes.

Tiger était inconsolable après la mort de son maître. Pour ne pas qu’il soit livré à lui-même, ce chat avait ensuite été confié à Felines & Friends, un refuge situé à Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique (Sud-ouest des Etats-Unis), comme le raconte le Santa Fe New Mexican.

La vie dans cet établissement était loin d’être idéale pour l’animal, malgré tous les efforts déployés par le personnel pour le réconforter. Il passait son temps caché derrière son panier et miaulait sans cesse pour être porté. Il refusait même de se nourrir par moments. Pour ne rien arranger, il ne s’est jamais entendu avec ses congénères. Ce dont Tiger avait besoin, c’était une vraie famille, une vraie maison…

3 mois se sont écoulés depuis l’arrivée du chat au refuge Feline & Friends. Son séjour a pris fin quand Amy Spencer Summa, qui réside dans la même ville, a décidé de l’adopter pour sa mère.

Cette dernière, âgée de 91 ans et répondant au nom de Heidi Spencer, avait énormément souffert de l’isolement et de la solitude causés par la pandémie de covid-19. De plus, elle est sujette à des troubles de la mémoire à court terme, ce qui rend son quotidien encore plus difficile.

Un jour, après avoir feuilleté un magazine traitant des félins, elle avait appelé sa fille pour lui dire qu’elle voulait en adopter un. En fait, elle avait toujours aimé les chats. Garder cette idée en tête et contacter Amy Spencer Summa pour lui en faire part, cela représentant déjà un exploit en soi pour la mamie.

Dès leur rencontre, Heidi Spencer et Tiger sont littéralement tombés amoureux l’un de l’autre. Ils sont devenus inséparables. Elle n’est plus aussi anxieuse qu’avant, tandis que le chat, lui, a retrouvé sa joie de vivre perdue.

« Nous sommes tellement reconnaissantes envers Felines & Friends […]. Ils lui ont fourni tout le nécessaire pour qu’elle puisse s’occuper de lui. Un chat, c’est exactement ce dont elle avait besoin. Je suis aussi ravie que nous l’ayons écoutée », conclut Amy Spencer Summa.