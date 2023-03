Dépouillé de son pelage et les yeux maculés de croûtes, un chat errant suscite l’inquiétude de sa bienfaitrice (vidéo)

Un matin, aux alentours de 7 heures, Josie a croisé le minois d’un chat désespéré près d’une forêt. Personne ne s’était arrêté pour lui venir en aide alors que le félin était « extrêmement mal en point ». Josie, elle, n’a pas hésité une seule seconde à voler au secours de cet être aux yeux « ensanglantés, couverts de croûtes et en grande partie fermés ».

Un long combat

Nommé Lucian, ce chat était dépourvu de poils et souffrait probablement le martyre. Il était pourtant très affectueux envers sa bienfaitrice, qui l’a lavé et lui a donné de la nourriture. Josie l’a ensuite emmené dans un refuge pour animaux, où il a reçu des soins intensifs pendant plusieurs semaines. Il avait une « fièvre constante » et était « anémique », rapporte Cole & Marmelade.

@justjosievisuals / Instagram

En dépit de ses souffrances, Lucian mangeait et buvait correctement. Ces signaux étaient encourageants aux yeux des bénévoles, mais alors qu’il semblait être sur la voie de la guérison, le félin a une nouvelle fois suscité l’inquiétude de Josie : les vétérinaires ont découvert qu’il avait une masse importante sur le corps, qui pouvait être cancéreuse.

Dans l’attente des résultats de la biopsie, Lucian a regagné le foyer de Josie. Cette dernière a tenu à profiter de son matou sans se soucier du lendemain. « Tout ce que je veux, c’est que cette pauvre créature vive, ne serait-ce qu’un an, 2 ans, le reste de sa vie dans un foyer aimant. Qu’il soit gâté avec de l’amour, un ventre plein, un lit moelleux. C’est ce que je lui souhaite après ce qu’il a vécu », a-t-elle déclaré.

Une issue digne d'un conte de fées

Par chance, la masse présente sur le corps de Lucian n’était pas cancéreuse. Le félin a pu être soigné grâce à un afflux de dons, et a ensuite retrouvé le domicile de sa bienfaitrice, qu’il n’a plus jamais quitté. C’était un véritable miracle !

Aujourd’hui, les poils du matou ont repoussé. Il est « le plus beau des chats pelucheux » aux yeux de sa maîtresse ! Croisé avec un Maine Coon, le félin de 8 ans est aussi « le plus gentil des petits chats dont on peut rêver », selon Jodie. Elle compte bien profiter de ce petit rescapé aussi longtemps qu’elle le pourra, et faire de sa nouvelle vie un pur bonheur quotidien.

