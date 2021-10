Découvrez Peanut, ce chat au visage déformé qui fait fondre le cœur des internautes (vidéo)

Peanut, le tigré au visage singulier, accumule les fans sur ses comptes Instagram et TikTok. Avec ses grands yeux, ses longues oreilles et ses quelques problèmes de santé, le félin, qui ne pensait jamais trouver un nouveau foyer, émeut tout un chacun.

« Je suis immédiatement tombée amoureuse et j’ai su que je devais le ramener à la maison », a déclaré Sydney Benhman à Metro. L’étudiante de 20 ans, originaire du Michigan, s’est rendue dans un refuge pour agrandir sa petite famille.

© Sydney Benham / Instagram

Elle a été littéralement charmée par Peanut, un chat âgé de 8 ans atteint d’une malformation rendant son visage quelque peu original. D’après l’association, l’animal a été amené à la suite du décès de ses anciens propriétaires.

© Sydney Benham / Instagram

Peanut a trouvé une nouvelle famille, malgré sa différence

En plus de présenter une difformité, Peanut souffre également de surdité et de cécité partielles. Heureusement, son anomalie et ses problèmes de santé ne l’empêchent pas de s’épanouir pleinement.

© Sydney Benham / Instagram

Le félin se montre extrêmement câlin envers sa mère adoptive, qu’il suit absolument partout. Après avoir passé un certain temps dans un refuge, il reçoit toute l'affection qu'il mérite, en dépit de sa singularité.

La jeune femme publie régulièrement des photos et des vidéos de son compagnon à 4 pattes sur Internet, notamment sur son compte TikTok qui fait le bonheur de plus de 39 000 abonnés.

A lire aussi : Des patients atteints d'Alzheimer et de démence aux petits soins avec des chatons abandonnés

Grâce aux réseaux sociaux, Sydney espère que son histoire encouragera les gens à donner une chance aux animaux jugés différents.

© Sydney Benham / Instagram