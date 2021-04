Découvrez "Barney", le chat star des improvisations au piano (vidéo)

Qui a dit que la musique était l’apanage des seuls humains ? Les chats peuvent, eux aussi, y être sensibles et même en créer. L’œuvre de Barney en est la preuve. Le félin est devenu une véritable star sur TikTok avec ses compositions au piano.

Faites connaissance avec Barney, un adorable chat roux qui vit à Moscou et que les musiciens s’arrachent. De plus en plus d’artistes veulent, en effet, réaliser des duos avec l’animal qui s’est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à ses improvisations au piano, comme le raconte Louder.

C’est sur la plateforme TikTok que Barney fait découvrir ses compositions et régale son fan club, de plus en plus étendu du reste. Le compte TikTok dont il est la vedette, mars.gilmanov, totalise en effet près de 17 000 abonnés à ce jour. Une popularité qui ne fléchira pas de sitôt.

Le clavier du piano et les notes émises à chaque fois qu’il appuie sur ses touches semblent exercer une véritable fascination sur le félin russe, qui prend plaisir à tapoter dessus dès qu’il en a l’occasion.

Tout le monde veut jouer en duo avec Barney

Ses partitions improvisées en solo sont si suivies que plus d’un musicien a été conquis. L’un d’eux, se faisant appeler akizguitar sur TikTok, a accompagné à la guitare l’une des performances du chat et posté la vidéo en juin 2020, pour un résultat plutôt étonnant.

Une autre artiste a eu l’idée d’y ajouter des sonorités jazz et des paroles joliment chantées. Voici l’interprétation de la personne en question, connue sur TikTok en tant que Tay Sano / Egglemonade :

Tout aussi intéressante est la création de Jeffin Rodegheri, bassiste accompagnant le chanteur brésilien Ricky Vallen. Lui aussi a décidé de marier ses notes à celles de Barney après avoir vu le chat à l’œuvre.