Découvertes dans une zone industrielle, 2 chattes gestantes trouvent l’endroit parfait pour mettre bas et élever leurs chatons

Plus tôt cette année, 2 chattes gestantes qui vivaient dans une zone industrielle ont pu faire leurs adieux à l’errance. Grâce à l’intervention de l’association Best Friends Felines, les boules de poils ont pu mettre bas dans un endroit sûr et élever leurs chatons dans les meilleures conditions, loin des dangers de l’extérieur.

Abby et Priscilla (alias Cilla) arboraient un joli ventre rond, quand les bénévoles de l’association Best Friends Felines les ont trouvées. Les futures mamans vivaient dans une colonie de chats, qui avait élu domicile dans une zone industrielle. Ce jour-là, les 2 minettes ont été sauvées avec 22 autres félins, rapporte Love Meow.

Par la suite, Abby et Priscilla ont été placées dans des familles d’accueil. Elles se sont très vite adaptées au confort de la vie en intérieur et n’ont pas hésité à témoigner toute leur reconnaissance envers leurs bienfaiteurs.

© Best Friends Felines

Des chattes extrêmement reconnaissantes

Un dimanche matin, Abby a donné naissance à 4 chatons en pleine santé. Sa mère d’accueil, Jen, est restée à ses côtés tout au long de la mise-bas. « Abby s'est merveilleusement bien occupée d'eux, les nettoyant et les installant confortablement avec elle », indique l’association Best Friends Felines. Malheureusement, un 5e nouveau-né est décédé des suites d’une malformation congénitale.

© Best Friends Felines

Quant à Priscilla, elle a également pu compter sur l’aide de sa mère d’accueil, répondant au nom de Rachel. Hélas, seuls 2 chatons ont survécu. Épuisée, Priscilla a eu besoin d’aide pour s’occuper de ses jeunes trésors.

« Cilla s'est adaptée à la maternité comme un poisson dans l'eau, et cela se voit à ses adorables petits chatons bien dodus. Elle adore passer du temps avec sa famille d'accueil et partager ses chatons avec eux », soulignent les bénévoles.

© Best Friends Felines

En route vers l’adoption

Grâce à ce sauvetage, les chatons ont grandi dans des conditions optimales, loin des dangers de la rue. Une fois leurs petits sevrés, Abby et Priscilla – stérilisées – ont commencé à prendre du temps pour elle.

Les 2 chattes apprécient énormément la compagnie de leurs familles d’accueil respectives, et profitent de la belle vie qu’elles ont toujours méritée. Sans l’aide des bénévoles, leurs chatons n’auraient peut-être pas survécu à l’extérieur. Aujourd’hui, tout ce beau petit monde s’épanouit et se prépare à la prochaine grande étape : l’adoption !

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