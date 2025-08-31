Découverte trempée et affamée dans une gouttière, une chatte errante renaît grâce à un inconnu au grand cœur

Trouver un animal errant dans la rue est souvent un crève-cœur. C’est ce qu’a vécu un homme originaire de l’Ohio, aux Etats-Unis, lorsqu’il a croisé le chemin d’une chatte en détresse. Ce jour-là, il ne s’attendait pas à faire l’une des plus belles rencontres de sa vie…

Raina, une chatte calico, mène une vie heureuse auprès de son propriétaire, qui est aussi son sauveur. Ce dernier, prénommé Jax et se faisant appeler “ The529 ” sur Reddit , a raconté leur émouvante histoire sur le réseau social. Un récit que relaie Newsweek .



The529 / Reddit

Leur rencontre avait eu lieu par une journée pluvieuse de mars 2023. Jax, qui habite Cleveland dans l’Etat de l’Ohio, avait découvert une chatte errante mal en point, complètement trempée et couverte de boue dans une gouttière.

Comme la féline était quasi immobile, il pensait être arrivé trop tard. “Elle était si trempée, maigre et faible que je pensais qu’elle était peut-être déjà partie”, se souvient-il.



The529 / Reddit

Il l’avait emmenée chez lui pour la soigner. Une amie prénommée Christina l’avait aidé. Une fois séchée et nettoyée, la minette avait révélé sa belle robe calico. Jax avait décidé de l’appeler Raina.

Le lendemain matin, elle affichait des signes encourageants ; elle s’était remise à s’alimenter et était devenue un peu plus active.

Raina avait été examinée par un vétérinaire, qui avait estimé son âge à un an. Elle souffrait de maigreur, ne pesant que 2,7 kilogrammes, d’une infestation de ténia et était couverte de puces.

La chatte avait reçu tous les traitements dont elle avait besoin, et son état de santé s’améliorait de jour en jour.

“Elle me manquait tellement que j’ai demandé à la reprendre”

A l’époque, Jax n’avait pas l’intention de l’adopter. Il avait même confié sa protégée à une connaissance, mais “au bout de 24 heures, elle me manquait tellement que j’ai demandé à la reprendre”, dit-il.



The529 / Reddit

Plus de 2 années plus tard, Raina se porte comme un charme. Elle est épanouie, en pleine forme et en parfaite santé. “C'est l'une des chattes les plus amicales que j'ai jamais rencontrées, confie son propriétaire. Tout le monde est son ami. Rien ne lui fait vraiment peur, à part les sirènes et les klaxons, ce qui me laisse penser qu'elle a peut-être eu une mauvaise expérience avec eux dans la rue.“

L’histoire de Raina montre à quel point un simple geste peut tout changer, pour un animal comme pour un humain.

A lire aussi : Très généreuse, cette chatte de ferme admirée des internautes prend sous son aile tous les chatons dont elle croise la route (vidéo)



The529 / Reddit