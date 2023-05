De la solitude à l'amitié féline : quand une chatte adopte un petit congénère orphelin rescapé

2 chattes s’étant rencontrées en famille d’accueil sont rapidement devenues inséparables. L’aînée a placé la petite orpheline sous son aile et lui a tout appris, sous le regard bienveillant de la bénévole qui leur a ouvert les portes de son foyer.

Une jeune chatte orpheline a été secourue et confiée à une famille d’accueil, où elle a rencontré celle qui est devenue sa grande sœur.

Le chaton avait été découvert seul, sans sa mère, dans un garage automobile. On en avait informé Erica Whitsell, auxiliaire vétérinaire qui accueille régulièrement des petits félins en difficulté pour les préparer à l’adoption. Elle a immédiatement accepté de la prendre en charge.



phillykittylady_fosters / Instagram

La bénévole l’a appelée Parker. Elle était âgée de 5 ou 6 jours, mais son poids était bien en deçà de celui qui devrait être le sien. Les 24 heures suivantes, sa survie était loin d’être garantie, tant elle était faible. Erica Whitsell était fermement décidée à lui donner toutes les chances de s’en sortir. Elle la nourrissait au biberon toutes les 2 heures.



phillykittylady_fosters / Instagram

Plus les jours passaient, plus la bénévole devenait optimiste. Pendant ce temps-là, sa chatte appelée Phoebe s’intéressait à la nouvelle venue qu’elle entendait miauler, mais qu’elle ne pouvait pas encore approcher.



phillykittylady_fosters / Instagram

« Quand Parker a commencé à ramper et à devenir plus mobile, Phoebe a pris l’habitude de s’asseoir à l'extérieur de son enclos et de la regarder pendant des heures », raconte Erica Whitsell à Love Meow.

La rencontre tant attendue

2 semaines après son arrivée en famille d’accueil, Parker a enfin pu rencontrer son aînée, qui était aux anges. Phoebe lui a tout appris de la vie de chat et du langage corporel félin. Elle l’a encouragée à prendre son courage à 2 pattes, à explorer son environnement et à jouer sans aucune crainte.



phillykittylady_fosters / Instagram

Quand Parker et Phoebe sont épuisées, c’est blotties l’une contre l’autre qu’elles s’endorment.



phillykittylady_fosters / Instagram

Parker pourra bientôt être proposée à l’adoption. Elle quittera cette maison chaleureuse et cette famille attentionnée pour rejoindre son foyer pour toujours. Phoebe la verra partir, mais pourra être fière du travail qu’elle aura accompli auprès de sa petite protégée.

phillykittylady_fosters / Instagram