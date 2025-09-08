Dans le noir, ses 7 chats guettent son retour et offrent un accueil étrange mais rempli d’amour (vidéo)

Une vidéo partagée récemment par une passionnée de félins a attendri – et amusé – des centaines de milliers d’internautes. Entre regards perçants, ambiance mystérieuse et amour inconditionnel, cette scène du quotidien a tout d’un petit film. Un film avec 7 acteurs principaux, tous à vibrisses.

Grande amoureuse des chats, une jeune femme se faisant appeler “@purrfectionandpurradise” sur TikTok est l’heureuse propriétaire de 7 adorables félins. Ces derniers répondent aux noms de Liebe, Survivor, Chimba, Pablo, Plomo, Plata et Mondlicht. Ils ont tous été secourus et recueillis par leur “maman”, qu’ils aiment plus que tout au monde.



@purrfectionandpurradise / TikTok

Bien qu’ayant chacun sa personnalité, ces chats forment un groupe soudé et heureux. Leur maîtresse ne s’ennuie jamais avec eux, non seulement parce que s’occuper d’eux demande beaucoup de travail, mais aussi et surtout car ils trouvent toujours le moyen de la surprendre et de la faire rire.



@purrfectionandpurradise / TikTok

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo qu’elle a mise en ligne le 16 août 2025 et que relaie Newsweek . Une séquence devenue virale, puisqu’elle a généré près de 300 000 vues sur TikTok.

On y découvre l’accueil assez spécial que les 7 chats réservent à @purrfectionandpurradise lorsqu’elle rentre à la maison le soir. Ils se postent alors aux fenêtres et épient l’arrivée de leur maîtresse, qui peut alors clairement voir leurs yeux briller dans le noir avant même d’ouvrir le portail.

“Démons de compagnie”

Un tel spectacle pourrait donner la chair de poule à bien d’autres personnes, mais la propriétaire des ces matous et minets, elle, en sourit toujours.

Voici la vidéo en question :

La scène a amusé de nombreux internautes, qui y sont allés de leurs commentaires pleins d’humour. “Le Conseil attendait ton arrivée, mortel“, a ainsi écrit Constantina. “Tes démons de compagnie sont si mignons”, a réagi, quant à elle, vcouw. “Comme un phare guidant votre âme fatiguée vers la maison”, a commenté Agatha. Pour sa part, Maria Stella a demandé si les chats avaient faim. Leur propriétaire lui a répondu qu’ils disposaient de distributeurs automatiques de croquettes et qu’ils “voulaient juste de l'amour”.

Rappelons, au passage, que l’effet brillant des yeux des chats dans le noir est dû à une structure spéciale située derrière leur rétine : le tapetum lucidum.