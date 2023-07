D'animal errant à super maman : L'histoire touchante d'une chatte recueillie juste à temps par des âmes charitables

Découverte par un habitant alors qu’elle était en fin de grossesse, Lillian a eu la chance d’être prise en charge par des personnes au grand cœur, déterminée à venir en aide à cette chatte et à faire en sorte que ses petits à naître vivent dans les meilleures conditions.

Une chatte errante et ses chatons ont droit à un départ optimal dans la vie après avoir été secourus par plusieurs associations, rapportait Love Meow.

Un habitant de l’Indiana, aux Etats-Unis, a été surpris de découvrir une chatte tabby enceinte dans son garage. La minette errante cherchait un endroit sûr pour accoucher et élever sa progéniture.

The Meow Mission, une organisation de bénévoles pratiquant la capture-stérilisation-maintien, est intervenue rapidement. La chatte a été emmenée dans sa structure d’accueil. Peu après, elle a donné naissance à 4 magnifiques chatons.



Cindy Miller & Tina Brink

Lillian – c’est le nom que lui ont donné les membres de The Meow Mission – « a été une mère parfaite lors de l'accouchement. Son instinct a pris le dessus et elle est passée en mode maman ourse », indique l’association.

La petite famille féline a ensuite été transférée à une association partenaire, Pet Refuge, qui l’a confiée à une famille d’accueil. Cindy Miller et Tina Brink ont parfaitement pris soin de Lillian et de ses chatons. Elles étaient ravies de constater que la chatte leur faisait confiance et qu’elle s’était rapidement adaptée à son nouvel environnement, explorant la maison dans ses moindres recoins.



Cindy Miller & Tina Brink

Lillian adoptée, en attendant ses petits

Lillian a tout appris à ses petits, notamment l’utilisation de la litière. Les jeunes félins n’ont pas mis longtemps à en comprendre l’usage grâce à elle.

A mesure qu’ils grandissaient, leur mère pouvait s’accorder davantage de temps et échanger davantage avec ses bienfaitrices.



Cindy Miller & Tina Brink

Même après le sevrage, les chatons sont restés très proches d’elle. « Ils ont de la chance, ce qui n’est pas le cas de la plupart des chatons nés dehors. Il y a une véritable crise de surpopulation aux États-Unis couplée à des refuges surpeuplés partout », déplore The Meow Mission.



Cindy Miller & Tina Brink

Lillian a très vite trouvé une famille aimante pour toujours. Ses chatons seront bientôt adoptés à leur tour, après avoir été stérilisés.

A lire aussi : Heureux d'avoir été sorti de la rue, un chat exprime chaque jour sa gratitude envers ses anges gardiens (vidéo)



Cindy Miller & Tina Brink