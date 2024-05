Interpellés par un bruit suspect lors de leur mariage, ils apprennent plus tard que c'était un chaton pris au piège et ont tout de suite la même idée

En célébrant leur mariage, Lauren et Sam étaient loin de se douter que le bruit étrange qu’ils entendaient était produit par le futur nouveau membre de leur famille. Une famille qui s’est d’ailleurs agrandie de manière accélérée après la découverte de ce qui s’était passé durant le plus beau jour de leur vie.

Lauren et Sam étaient aux anges en se disant oui pour la vie en présence de leur fille et de leurs invités. La cérémonie se tenait près de Belper dans le comté du Derbyshire, en Angleterre. Ce jour-là, le couple avait été interpellé par un bruit étrange provenant des canalisations, près du bar de la salle des fêtes. Il n’y avait toutefois pas prêté grande attention et les festivités s’étaient poursuivies normalement.

Ce que les mariés ignoraient, c’est que le bruit en question était produit par un chaton tuxedo en détresse. Le petit félin était pris au piège dans les conduits, mais il avait fini par être secouru par une équipe de la RSPCA après le mariage.



BBC

Ce n’est que plusieurs semaines plus tard, en revenant sur les lieux, que Lauren et Sam ont appris ce qui s’était passé. Ils étaient venus récupérer leur couteau à gâteau personnalisé, et le personnel leur a expliqué que le chaton se trouvait au refuge de la RSPCA. Lauren et son mari ont tout de suite décidé d’aller rendre visite au rescapé.

Quand les tourtereaux ont rencontré le chaton, ils se sont aussitôt regardés et ont eu la même pensée. Ils étaient, en effet, tombés sous le charme du jeune minet et envisageaient de l’adopter. C’est ce qu’ils ont finalement fait après l’avoir revu à plusieurs reprises. Ils l’ont appelé Ollie.

« Nous n'aurions pas pu trouver un meilleur duo pour compléter notre petite famille »

L’histoire aurait pu s’arrêter là et elle était déjà belle et émouvante, mais elle l’est devenue davantage avec la décision de Lauren et Sam d’offrir un ami à Ollie. Ils ont, en effet, adopté un autre chaton, un petit tabby appelé Callie, au même refuge. Leur fille était doublement ravie.

A lire aussi : Le combat inspirant d'un chat déterminé à mener une vie heureuse malgré son handicap



BBC

« Nous n'aurions pas pu trouver un meilleur duo pour compléter notre petite famille et nous sommes comblés par le plaisir et la joie qu’ils apportent à notre foyer », confie Lauren à la BBC.