Couverts de boue et de puces, 2 chatons qui vivaient seuls sous un hangar renouent avec l'espoir d'une vie meilleure

Une personne, connue sous le pseudonyme @Haplophyrne_Mollis sur la plateforme Reddit, a partagé l’histoire de 2 chatons trouvés sous un hangar dans un état alarmant. Grâce à ce sauvetage, les petites boules de poils ont reçu tous les soins nécessaires à leur guérison et sont promises à un avenir meilleur.

L’utilisateur de Reddit, @Haplophyrne_Mollis, a récemment raconté comment il avait sauvé 2 chatons. Les petits félins, âgés d’environ 3 semaines, vivaient seuls sous un hangar. Couverts de boue et de puces, ils avaient grandement besoin de soins. Leur sauveur les a emmenés dans une clinique vétérinaire sans plus attendre.

La femelle, nommée Nala, souffrait d’une grave conjonctivite et d’une maladie respiratoire. Son état était tellement catastrophique, qu’elle avait du mal à ouvrir les yeux. Le vétérinaire a donc prescrit un traitement efficace pour lui permettre de recouvrer la santé ; idem pour son frère.

« Tous les héros ne portent pas de cape »

Comme le révèle un article publié dans les colonnes de Newsweek, le sauveteur a nourri ses 2 protégés au biberon. Au bout de 2 semaines, leur état s’est considérablement amélioré.

Une publication sur le site web Reddit montre la transformation magnifique de Nala. Lavée et soignée, elle ne ressemble plus à la petite misère découverte sous le hangar !

« J’aimerais beaucoup les garder, mais j’ai déjà trop de chats », confie le bon samaritain, qui leur a trouvé des familles d’adoption pour la vie. « Ils ont des foyers qui attendent patiemment qu’ils deviennent suffisamment grands et forts, poursuit leur héros, c’est la première fois que je me constitue famille d’accueil, et ce fut un véritable défi de les rendre en bonne santé ».

© @Haplophyrne_Mollis / Reddit

Lorsqu’ils seront prêts, le frère et la sœur rejoindront leur nouvelle maison. L’homme au grand cœur a ajouté que les adieux seront certainement difficiles pour lui.

Sur la plateforme, de nombreux internautes l’ont félicité d’avoir sauvé ces jeunes chats. « Tous les héros ne portent pas de cape », écrit l’un d’entre eux, touché par cette belle histoire.