Ce chat rêve de jouer comme le font ses congénères, mais il est atteint d'une grave maladie respiratoire (vidéo)

Wally, un chat Persan, est un matou à l’apparence atypique. Ses grands yeux dorés, son minuscule nez et ses moustaches tombantes font de lui un chat unique en son genre ! Pourtant, ce physique singulier engendre de sérieux problèmes sur sa santé, rapporte Cole & Marmelade.

Un syndrome brachycéphale

Hélas, son nez et son museau écrasés rendent sa respiration difficile au quotidien. Le félin est atteint du syndrome brachycéphale, auquel de nombreuses races de chiens sont elles aussi confrontées. Ainsi, Wally ne peut pas jouer plus de 30 secondes sans être complètement essoufflé…

« Le syndrome des voies respiratoires brachycéphales est fréquent. Les chats affectés ont des difficultés à respirer en raison d'un orifice nasal externe très étroit, de voies nasales ou d'un nasopharynx étroits, et / ou d'un palais mou relativement long. Dans certains cas, les difficultés respiratoires peuvent être sévères », explique Jacqueline, sa mère d’accueil.

Une opération salvatrice

Si Wally n’avait pas croisé la route de Jacqueline, il aurait probablement souffert toute sa vie. En effet, la bonne samaritaine a sollicité l’aide de sa communauté pour offrir un nouveau départ à l’adorable Persan, car il était possible que Wally subisse une chirurgie visant à élargir ses narines, mais le coût de l’opération s’élevait à 3000 € !

Heureusement, de nombreux donateurs ont été émus par l’histoire du Persan et ont décidé de lui venir en aide. Grâce à eux, l’opération a pu se dérouler, et Wally a enfin pu respirer normalement. Une grande victoire pour le félin et sa bienfaitrice !

« Son nez n'était qu'une simple fente et ne lui permettait pas de respirer, explique Jacqueline. Ils ont découpé le tissu et une partie de son nez. Il a un palais légèrement allongé, mais pas assez pour justifier une intervention chirurgicale. Dans l'ensemble, je suis très satisfaite. »

Il suffit d’observer cet avant / après pour prendre conscience du changement !

En route vers une nouvelle vie

Après l’opération, Wally a continué à se rétablir, puis il a rejoint un nouveau foyer où il s’est efforcé d’acquérir de l’endurance. Il y a rencontré de nouveaux frères et sœurs félins, et des maîtres prêts à l’aimer jusqu’à la fin de sa vie.

« Il passe ses journées à regarder les oiseaux et les écureuils par la fenêtre, à faire des tours de piste dans le salon et la cuisine, à monter et descendre les escaliers et à faire des siestes relaxantes dans mon bureau… » a déclaré sa nouvelle maîtresse.

