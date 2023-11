Un chiot de 3 semaines abandonné et avec des difficultés pour tenir sur ses pattes reprend espoir seulement 38 jours après sa découverte

A le voir gambader joyeusement dans le jardin, on aurait du mal à croire que Wiley ne pouvait quasiment pas tenir sur ses pattes quelques semaines plus tôt et que quelqu’un l’avait abandonné. L’association de protection animale qui l’a recueilli a tout fait pour que ce chiot ait un véritable avenir.

38 jours après sa découverte et son sauvetage, que devient le petit Wiley ? Ce chiot retrouvé par un passant et pris en charge par l’association canadienne BC SPCA (SPCA de Colombie-Britannique) est méconnaissable aujourd’hui. L’organisation a donné des nouvelles du jeune canidé le lundi 27 novembre sur son site.

Ce chiot Berger Belge Malinois avait été abandonné le mois dernier sur un petit chemin au cœur du Central Park de Burnaby, en Colombie-Britannique. Il était alors âgé de 3 semaines.



BC SPCA / YouTube

Sa démarche était chancelante et il avait toutes les peines du monde à tenir sur ses pattes. La personne qui l’avait découvert l’avait aussitôt emmené au centre local de la BC SPCA.

A son arrivée, Wiley tombait fréquemment et se cognait contre les meubles et les murs. Les membres du personnel avaient d’abord pensé qu’il était sourd et aveugle. Ce n’était toutefois pas le cas.

Chez le vétérinaire, le chiot avait été soumis à une variété d’examens neurologiques et de tests de maladies infectieuses. D’après la BC SPCA, « il n'y a pas eu de résultats définitifs ». L’association a donc pu le placer en famille d’accueil, au sein de laquelle il s’est épanoui en recevant soins et attention.

Le petit Malinois a su surmonter sa nervosité et sa crainte initiales pour devenir un compagnon attachant et heureux. Lui qui souffrait de troubles de l’équilibre peut désormais courir et jouer comme n’importe quel autre chiot, comme le montre la vidéo ci-dessous :

« Il passera les vacances avec sa nouvelle famille »

Il est même capable de sauter du canapé et a appris à s’asseoir et à donner la patte. « Il passera les vacances avec sa nouvelle famille pour toujours », annonçait, en effet, la BC SPCA.

On ne saura peut-être jamais qui avait abandonné ce jeune chien, ni pour quelle raison. Etait-ce un éleveur peu scrupuleux qui, pensant avoir affaire à un chiot handicapé, voulait s’en séparer car « invendable » ? On l’ignore pour le moment, mais tout ce qui compte vraiment, c’est que Wiley mène désormais la vie joyeuse qu’il mérite.