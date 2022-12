Coupe du Monde de football : un chat sympathise avec les joueurs anglais, l'un d'eux promet de l'adopter

L’international anglais Kyle Walker a promis d’adopter Dave si l’équipe d’Angleterre remportait la coupe du monde de football, qui se déroule au Qatar. Dave est un chat de gouttière mâle qui a sympathisé avec le latéral droit de Manchester City et quelques-uns de ses coéquipiers, rapportait TalkSport.

Le félin a, en effet, pris l’habitude de rendre visite aux joueurs anglais à leur hôtel qatari. Kyle Walker en est littéralement tombé amoureux.

C’est un autre joueur de l’équipe aux Trois Lions, le défenseur central John Stones en l’occurrence, qui a décidé de l’appeler Dave. Lui aussi apprécie les visites régulières du quadrupède. Tous 2 apparaissent d’ailleurs en sa compagnie sur cette photo :



England / Twitter

Kyle Walker a même parlé de Dave lors de son intervention en direct à l’émission « Lion’s Den » pour le compte Twitter officiel de la sélection anglaise. « Il était juste venu un jour. On vient donc de l'adopter, Stonesy et moi », a-t-il notamment raconté à son sujet, Stonesy étant le surnom de John Stones. Il ajoute que le chat est toujours le bienvenu à leur table.

"Everyone seems to be moving away because we keep inviting the cat." ????????



Of course, we had to ask @kylewalker2 about Dave the Cat during Friday's episode of #LionsDen with @marksandspencer... pic.twitter.com/oH1Mk5wJRi

