Considérant ses chats comme son unique et véritable famille, cette femme se prive de nourriture pour pouvoir s’occuper d’eux

Nos animaux de compagnie sont de précieux soutiens quand tout s’effondre autour de nous et ce n’est pas Yasemn Kaptan qui va dire le contraire. Licenciée depuis peu, la pauvre femme n’a presque plus de rentrées financières mais refusent catégoriquement de se séparer de ses 6 chats, qui sont tout ce qu’elle a de plus précieux…

Il y a plus d’un an maintenant, la triste histoire de Yasemn Kaptan avait été partagée dans le média The Mirror . Devenue chômeuse après avoir découvert qu’elle était atteinte d’ostéoporose, et donc désormais incapable de travailler, elle avait dû dire adieu à son salaire mensuel. Pour la soutenir financièrement, l’État Britannique lui accordait alors une ridicule pension d’invalidité d’environ 460 euros par mois. Cela lui permettait de payer son loyer et ses factures seulement… Mais comme l’expliquait le média à l’époque, Yasemn ne vit pas seule. Elle partage sa vie avec son compagnon Erdinc Hassain (atteint de sclérose en plaques et donc lui aussi au chômage), ainsi que 6 magnifiques chats qu’elle considère comme sa famille et dont elle refuse obstinément de se séparer malgré ses difficultés. Alors, pour continuer de subvenir à leurs besoins, l’Anglaise a tout naturellement décidé de se sacrifier…

“Je ne me débarrasserai jamais d’eux”

Grâce à une autre allocation de 69 euros qu’elle perçoit toutes les semaines, elle parvient à nourrir ses félins et à payer leurs soins. 60 euros leur sont dédiés tandis qu’elle garde environ 9 euros seulement pour se nourrir… “Je dépense tout mon argent en litière, en nourriture, en biscuits et en lait spécial pour chat. J'arrive à peine à payer ma facture de téléphone.(...) Je mange une fois par semaine. Je bois juste du thé à la menthe ou des liquides tout au long de la semaine”, confiait-elle à l’époque au média avant de révéler avoir perdu plus de 5 kilos en quelques semaines seulement. Malgré ces sacrifices très importants, la quarantenaire n'imagine pas une seule seconde abandonner ses fidèles matous. “Je ne me débarrasserai jamais d’eux. Je les ai depuis qu’ils sont tout petits, ils ont grandi avec nous. J'ai payé très cher pour les avoir, ils sont en fin de vie. Ça ne serait vraiment pas juste de les laisser partir…”, assurait-elle.

© Yasemn Kaptan / SWNS

Son compagnon, quant à lui, s’inquiète tout de même de la situation. “Je m’y suis habituée, même si je pleure souvent. J’y crois. Je vais m’en sortir et les choses vont s’arranger. Je ne peux rien faire de plus, je ne me débarrasserai jamais de mes chats. Je les ai depuis 17 ans, ce sont mes petits bébés, ils me permettent de tenir bon”, ne pouvait s’empêcher de positiver Yasemn.

A lire aussi : La réaction émouvante d'un chat errant reconnaissant la personne qui le nourrit et qui revient le voir après une longue absence (vidéo)

© Yasemn Kaptan / SWNS