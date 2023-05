Comment gagner la confiance d'un chat inconnu ? Les chercheurs d'une université française ont trouvé la réponse

Qui, parmi les amoureux des chats, ne souhaiterait pas que le sentiment qu’ils éprouvent envers les félins soit totalement réciproque ? Ils seraient en effet aux anges en se sachant capables de gagner la confiance de tout minet qu’ils seraient amenés à rencontrer. Si cela reste de l’ordre de l’utopie, les conclusions d’une nouvelle étude offrent une piste vers une meilleure compréhension de l’attitude des chats vis-à-vis de la communication humaine.

Les travaux en question, menés par une équipe de chercheurs à l’Université Paris Nanterre, ont permis d’identifier les signaux adressés par l’homme au chat et auxquels ce dernier est le plus sensible. Ils ont été publiés dans la revue Animals le 3 mai dernier.



Photo d'illustration

C’est Charlotte de Mouzon, docteur en éthologie, consultante en comportement du chat et spécialiste de la relation chat-humain, qui les a dirigés. Elle est également l’auteure principale d’une précédente étude portant sur la réaction des chats à un parler spécifique et publiée en octobre 2022.

Pour les nouvelles recherches, l’équipe menée par Charlotte de Mouzon a observé les réactions de 12 chats - ayant vécu dans des bars à chats de Bordeaux et de Toulouse - en présence d’humains qu’ils ne connaissaient pas.

Chaque chat était amené en compagnie de son propriétaire dans une pièce où se tenait une personne inconnue. 10 secondes après l’entrée de l’animal, l’étranger effectuait à son adresse l’une des 4 actions suivantes : un signal visuel (main tendue vers lui), un signal vocal (appel), les 2 à la fois ou aucun.

Les scientifiques ont ensuite enregistré le temps mis par le chat pour s’approcher de la personne, ainsi que la nature de sa réaction : vocalises, clignements d’yeux, mouvements de la queue…

Joindre le geste à la parole

Ils ont ainsi constaté que les chats avaient davantage tendance à répondre aux humains inconnus quand ceux-ci leur adressaient des signaux à la fois vocaux et visuels (main tendue associée à l’appel). Ils ont également noté que face à des personnes qui les ignoraient totalement, les félins remuaient la queue. Ce qui, en langage corporel de chat, est l’expression d’un sentiment de frustration.

En résumé, les chats seraient plus prompts à réagir à des signaux visuels ou bimodaux (visuels et vocaux). Pour Charlotte de Mouzon et ses collègues, cela démontre que ces animaux ont réussi à développer une forme spécifique de communication avec les humains à la faveur de leur domestication. Ils espèrent que les renseignements ainsi obtenus contribueront à l’amélioration de la relation chat-homme et à mieux cerner les besoins des félins en termes de bien-être.