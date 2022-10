Selon cette étude, votre chat reconnaîtrait le "parler chat" lorsque vous vous adressez à lui

D’après les conclusions d’une nouvelle étude faite par une équipe de chercheurs français, les chats sont non seulement capables de distinguer la voix de leur propriétaire de celle d’un inconnu, mais ils peuvent en plus savoir quand leur maître s’adresse spécifiquement à eux en utilisant un « parler chat ».

La plupart des propriétaires d’animaux de compagnie ont tendance à changer de voix et d’intonation quand ils parlent à ces derniers, un peu comme lorsque l’on s’adresse à un bébé. Les mots sont simplifiés, les syllabes répétées et la voix monte vers les aigus. Les chats y sont-ils vraiment sensibles ? Ont-ils une réaction spécifique quand on leur parle de cette manière ? C’est ce à quoi une équipe de chercheurs au Laboratoire Ethologie Cognition Développement (LECD) à l’Université Paris Nanterre ont voulu répondre, rapportait Gizmodo.

Les conclusions de leur étude ont été publiées le lundi 24 octobre dans la revue Animal Cognition. Charlotte de Mouzon, éthologue et spécialiste du comportement félin, avait mené ces travaux aux côtés de Marine Gonthier et Gérard Leboucher.

Les chercheurs ont fait participer 16 chats à 3 types de scénarii où ces animaux entendaient des voix préenregistrées. Dans le premier, ils écoutaient d’abord un inconnu les appelant par leur nom, puis leur propriétaire, avant de revenir à la voix étrangère. La 2e situation consistait à leur faire entendre la voix de leurs propriétaires alors que ces derniers s’adressaient à quelqu’un d’autre, puis pendant qu’ils leurs parlaient clairement à eux. Dans la 3e et dernière, les chats entendaient des inconnus faire la même chose que dans la 2e.



Photo d'illustration

Les auteurs de l’étude ont constaté que 10 chats sur 16 réagissaient de façon notable (mouvement des oreilles dirigés vers l’origine du son, pupilles dilatées…) lorsqu’ils entendaient la voix de leurs maîtres. Ils ont également noté un changement de comportement significatif quand leurs propriétaires utilisaient leur « parler chat » chez 10 animaux, parmi lesquels 8 qui avaient réagi distinctement lors de l’expérience initiale.

Pour Charlotte de Mouzon et ses collègues, cela suggère 2 choses :

Les chats distinguent la voix de leur propriétaire de celle d’une personne qu’ils ne connaissent pas

Ils savent lorsque leur maître s’adresse à eux, en adoptant leur « parler chat »

Nous ne sommes pas que des fournisseurs de nourriture aux yeux de nos chats

Plus globalement, ces travaux amènent à penser que les chats sont véritablement sensibles au langage humain quand il est employé par une personne familière.

L’attitude des félins diffère de celle constatée chez les chiens lors d’études précédentes. Ceux-ci réagissent au « parler chien » même lorsque c’est un étranger qui s’adresse à eux.

Cette nouvelle étude fournirait ainsi une preuve de plus que les chats ne perçoivent pas leurs propriétaires simplement comme des individus qui leur assurent abri et nourriture ; ce qui les lie à leurs humains va bien au-delà de la satisfaction de ces besoins primaires.