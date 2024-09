Un chat errant refuse de quitter une femme qui lui a donné un peu d’attention dans la rue

Jenny Haigh n’était pas dans la meilleure période de sa vie quand elle a rencontré, Floof, une chatte errante au pelage noir. Saisie d’empathie pour l’animal, elle lui a offert l’hospitalité, puis bien plus encore par la suite. Réciproquement, la féline a transformé sa vie et l’a aidée à affronter les épreuves difficiles.

Il y a plusieurs années, Jenny Haigh travaillait dans un bar et souffrait un peu de la routine. Elle peinait à trouver un sens à sa vie et ressentait un vide en elle. C’est dans ce contexte qu’elle a quitté le travail, un soir d’automne, pour rentrer chez elle après son service. Il pleuvait ce jour-là et elle progressait dans la rue quand 2 yeux verts se sont posés sur elle.

Jenny Haigh

Une évidence

Ils appartenaient à un chat errant trempé par la pluie et visiblement ravi que quelqu’un s’intéresse à lui. Jenny a interagi avec lui puis a poursuivi sa route, mais l’animal ne comptait pas la laisser partir sans lui : « Elle m’a suivie pendant 25 minutes sur la route principale très fréquentée, en criant devant ma porte d’entrée avec une détermination qui a réveillé ma colocataire » partageait la femme au Guardian.

Jenny et l’autre personne qui vivait sur place ont décidé d’héberger la féline pour la nuit. Ils espéraient trouver son éventuel propriétaire rapidement, mais personne ne semblait connaître la boule de poils, qui n’avait donc nulle part où aller. En réalité, Jenny s’était déjà attachée à elle. Elle l'a nommée Floof et a décidé de lui faire une place chez elle.

Jenny Haigh

A lire aussi : Après plusieurs semaines de séparation, ce petit Fennec a la plus adorable des réactions lorsqu’il retrouve enfin son meilleur ami le chat (vidéo)

Une grande histoire d’amitié

Floof et Jenny ont noué une relation très forte dès les premiers instants : « Notre lien s’est créé instantanément, comme si nous avions comblé un vide dans nos cœurs respectifs » témoignait cette dernière. Jenny a ajouté que la chatte avait mis de la « couleur » dans sa vie au cours d'une période où tout était sombre.

Les amies ont partagé 8 belles années ensemble, puis Floof s’est éteinte après avoir développé une insuffisance rénale. Elle est partie en paix, dans les bras de celle qu’elle aimait le plus au monde.