Coincé sur un pont, ce chaton de 8 semaines est désormais adopté et porte le nom de son sauveteur

Sans que l’on puisse savoir comment, le petit Lombardo s’est retrouvé sur un pont, perché à plusieurs mètres d'altitude. Il n’avait aucun moyen de descendre de là et ne pouvait qu’appeler à l’aide. Un pompier a répondu à ses miaulements et l’a aidé à obtenir une nouvelle vie.

Anthony Lombardo, pompier au service d'incendie de Belleville, dans l’Illinois (États-Unis), a récemment volé au secours d'un chaton en détresse. L'animal s'est retrouvé coincé sur le pont d'une station de métro et les secours ont été alertés. Après son sauvetage, le félin a eu le droit à une seconde chance et ses adoptantes en ont profité pour rendre hommage à celui qui l’a secouru.

Des témoins ont aperçu la boule de poils coincée sur le viaduc, rapportait BND. Elle était recroquevillée sur un rebord étroit à environ 4,5 mètres du sol. Les personnes qui l'ont repérée n'étaient pas en mesure d'intervenir, alors elles ont posté une photo d'elle sur les réseaux sociaux et ont demandé de l'aide en urgence.

Plus de peur que de mal

2 jeunes femmes, Cecelia et Maggie Hammond, ont vu la publication et se sont déplacées au plus vite sur les lieux. Elles se sont retrouvées impuissantes face à l’animal, qui était vraisemblablement apeuré : « Il était là-haut, tout seul, à miauler, alors on a appelé les pompiers dès qu'on a pu ».

Puisque l'animal était inatteignable, elles ont contacté les pompiers locaux et ces derniers sont arrivés sur place un instant plus tard. Anthony Lombardo s’est chargé de secourir le quadrupède en toute sécurité et l’a remis aux adolescentes. Lesquelles ont pris contact avec l’association de sauvetage pour animaux St. Clair TNR & Rescue afin qu’elle prenne le relais.

Un hommage touchant

Les membres ont examiné le chat et ont déterminé qu’il n’était âgé que de 8 semaines. Il avait donc toute la vie devant lui et cela tombait bien, car Cecelia et Maggie avaient de quoi le rendre heureux ! Elles ont souhaité l’adopter et lui ont offert un toit, de l’amour et de la bienveillance.

Elles lui ont aussi donné un prénom qui a une résonance tout à fait particulière, puisque le félin s'appelle désormais Lombardo. Un clin d'œil au pompier qui l’a secouru : « C'est génial », a partagé ce dernier en apprenant la nouvelle.