Coincé sur un balcon sous une chaleur accablante, un chat roux lance des appels désespérés avant d’être secouru par les pompiers du Vaucluse (84)

Face aux cris d’un chat bloqué sur un balcon en plein soleil, plusieurs habitants d’Orange (84) ont donné l’alerte. Heureusement, les pompiers sont rapidement intervenus pour secourir la boule de poils, retrouvée très affaiblie. Pris en charge par un vétérinaire, le petit félin reprend aujourd’hui progressivement des forces.

À Orange, dans le Vaucluse (84), un chat roux a récemment passé un très mauvais moment qui aurait pu lui être fatal. Heureusement, il suffit parfois de quelques témoins attentifs pour changer le cours des choses.

Sauvé in extremis par les pompiers

Personne ne sait comment ce petit chat roux s’est retrouvé dans une aussi mauvaise posture. Coincé sur le balcon d’un appartement situé au 3e étage, en plein soleil et sous une chaleur étouffante, l’animal a été aperçu jeudi 18 juin vers 15 h 30 alors qu’il miaulait désespérément.

© Le Dauphiné Libéré

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Sur le boulevard Aristide-Briand, plusieurs passants et clients d’un bar voisin ont entendu ses appels déchirants et ont immédiatement donné l’alerte. « Le chat miaulait, hurlait et était bloqué », a raconté un témoin au Dauphiné Libéré. « Beaucoup de monde passait à ce moment-là et l’a entendu. Cela faisait du bruit sur la terrasse. ».

Prévenus de la situation, les secours et la police municipale se sont mobilisés. Vers 17 h, les sapeurs-pompiers sont intervenus avec la grande échelle pour atteindre le balcon et libérer le pauvre petit félin. Après cette mésaventure, le chat a enfin pu retrouver un endroit plus sûr, loin du soleil brûlant.

Un animal immédiatement pris en charge

Une fois délivré de son balcon étouffant, le minou a été transporté dans une clinique vétérinaire de la ville, où il a reçu les premiers soins. À son arrivée en fin d’après-midi, il a notamment été rafraîchi avec une douche afin de l’aider à mieux supporter les effets de la chaleur.

Le lendemain matin, il était toujours sous surveillance et recommençait à s’alimenter progressivement. Malgré cet incident impressionnant, son état de santé était jugé rassurant. Le félin semble désormais bien parti pour se remettre de cette aventure malheureuse.

Depuis lors, aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant la poursuite de son rétablissement ou l’identité de son propriétaire.