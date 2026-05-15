Cognition féline : les chats comprennent les lois de la physique grâce au bruit

Les chats ne sont peut-être pas seulement des experts en siestes... Une étude japonaise suggère en effet qu’ils comprennent intuitivement certaines lois simples de la physique. Grâce aux sons, ils seraient capables d’anticiper la présence d’un objet invisible et de saisir un lien de cause à effet, comme la gravité. Explications.

Et si les chats comprenaient, à leur manière, les lois fondamentales de la physique ? C’est l’hypothèse avancée par des chercheurs japonais de l’université de Kyoto, dans une étude publiée dans la revue Animal Cognition *. Pour mettre à l’épreuve leur hypothèse, ces scientifiques ont ainsi cherché à savoir si nos petits félins domestiques étaient capables d’anticiper la présence d’un objet invisible à partir de simples indices auditifs.

Comment les chercheurs ont testé les chats

Leur expérience est simple : ils ont placé 30 chats domestiques, face à 2 boîtes opaques, dont l’une contenait une bille. L’expérimentateur secouait ces boîtes, produisant parfois un bruit de cliquetis lorsque l’objet était présent, et parfois aucun son lorsqu’elles étaient vides. Ensuite, les boîtes étaient retournées pour révéler si un objet en tombait ou non, afin d’observer la réaction des petits cobayes.

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Le protocole de cette expérience reposait également sur un principe appelé « violation des attentes » : dans la moitié des essais, les événements respectaient les lois physiques habituelles (bruit + présence d’un objet ou absence de bruit + boîte vide), tandis que dans l’autre moitié, la situation était incohérente (bruit sans objet ou objet sans bruit). L’objectif était de voir si les chats manifestaient une réaction particulière face à ces situations surprenantes, ce qui pourrait suggérer qu’ils possèdent une forme de compréhension de la causalité physique et de la permanence des objets.

Une connaissance rudimentaire des lois de la physique

Les résultats de l’étude ont été assez révélateurs : les chats ont réagi plus longuement face à des situations jugées « incongrues », c’est-à-dire lorsque le bruit entendu ne correspondait pas à ce qui apparaissait ensuite. Par exemple, les félins ont davantage fixé une boîte qui ne laissait tomber aucun objet malgré un bruit de bille, ou au contraire une boîte silencieuse d’où sortait soudainement un objet.

Pour les auteurs, ce comportement montre que nos amis à longues moustaches sont capables d’anticiper la présence ou l’absence d’un objet à partir du son perçu, ce qui pourrait constituer une preuve d’une compréhension rudimentaire des relations de cause à effet et des principes physiques comme la gravité.

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Même si ces résultats sont fascinants, la communauté scientifique préfère toutefois rester prudente. Pour certains spécialistes, il serait en effet un peu excessif d’affirmer que les chats comprennent réellement les lois de la physique. Leur réaction pourrait tout simplement traduire de la surprise, de la curiosité ou une attention plus importante face à une situation inhabituelle. Autrement dit, nos petits félins ne seraient pas forcément en train de « raisonner », mais plutôt de réagir à quelque chose qui sort de l’ordinaire. Cette étude n’en reste pas moins passionnante, car elle révèle à quel point les chats sont attentifs à leur environnement et capables de percevoir certains liens de cause à effet au quotidien.