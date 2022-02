« Chats de campagne », un livre pour les amoureux des chats et de leur esprit libre

Les Éditions de Borée ont ajouté à leur catalogue un album dédié aux chats de campagne. Laurence Barruel, photographe, et Corrine Pradier, auteure, proposent une parenthèse féline pleine de poésie.

Lorsque nous évoquons la campagne, nous pensons aux champs, aux vaches, aux fleurs, aux abeilles... Mais d'autres individus, à la fois indépendants, câlins, solitaires, joueurs, aventureux, arpentent les régions campagnardes : les chats.

Ce sont des créatures fascinantes, qui inspirent les artistes de toutes les époques. Longues moustaches, prunelles envoûtantes, pattounes graciles et moteur à ronronnements font fondre le cœur de bien des personnes. Leurs multiples atouts ont été magnifiquement illustrés dans un album intitulé Chats de campagne, paru aux Éditions de Borée. Sur 144 pages, Laurence Barruel nous offre un superbe panel de clichés.

Pour ce faire, la photographe s'est armée de patience et a exploré le moindre écrin de verdure, où aiment se cacher nos compagnons à 4 pattes. Grimper sur des murets et dans des arbres, sillonner de vieux villages, se coucher dans la neige... toutes ces activités n'ont plus aucun secret pour cette baroudeuse à l'œil de lynx.

Au cours de ses longues déambulations dans la nature, Laurence Barruel a fait des rencontres surprenantes, touchantes, émouvantes, expressives... Des rencontres qui ont donné naissance à ce bel ouvrage. Le lecteur est vraiment invité à découvrir la vie des félins dans les zones rurales.

Un beau voyage à la campagne aux côtés de nos amis les chats

Pour accompagner les portraits, Corinne Pradier a usé de sa plume délicate, donnant ainsi sa langue aux chats. Quelques mots semés çà et là au fil des pages ont germé pour former de jolis textes pleins de finesse et de poésie.

Ce livre, qui se lit facilement et rapidement, s'avère une magnifique escapade littéraire, en plus d'être un régal pour les yeux. La beauté, le comportement et le caractère des félins sont mis en lumière à travers les écrits et les photos : le lecteur s'insinue complètement dans l'esprit de cet animal aux mille facettes.

Pour harmoniser cet ensemble, auteure et photographe ont travaillé aux côtés de la graphiste Anne Mozin-Couriol. Chats de campagne est donc né du savoir-faire des 3 femmes, d'un véritable travail d'équipe.

Le trio a ainsi rendu un bel hommage au vivant, à ces vagabonds libres d'aller et venir, à ces boules de poils qui peuplent nos campagnes et nous accompagnent au quotidien. Un plaisir !